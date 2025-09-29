خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف بیش از یک هزار و ۲۰۰ خودروی مسروقه و تحت تعقیب

کشف بیش از یک هزار و ۲۰۰ خودروی مسروقه و تحت تعقیب
کد خبر : 1693090
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: واحدهای گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در شهریور ماه امسال بیش از یک هزار و ۲۰۰ خودروی مسروقه و تحت تعقیب را کشف و ۴۴۵ سارق و متهم را دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محسن محسنی فرد» در تشریح این خبر با بیان اینکه گشت‌های ویژه پلیس آگاهی نقش بسیار مهمی را در کاهش جرایم و احساس امنیت مردم دارند، اظهار داشت: واحدهای گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در شهریور ماه سال جاری در مجموع تعداد ۳۸۰ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد ۹۱۶ دستگاه وسائل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند. 

وی افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد۴۴۵ سارق و متهم توسط خودروهای گشت دستگیر شده اند. 

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: دستگیری متهم مسلح به همراه کشف دو قبضه اسلحه و یک کیلو مواد مخدر، توقیف یک دستگاه خودرو به همراه دستگیری سارق سابقه دار منزل و کشف مقادیری زیادی اموال مسروقه، کشف خودرو مسروقه از سارق سابقه دار با ۱۵ فقره سابقه کیفری، کشف یک دستگاه خودرو مسروقه با پلاک جعلی و دستگیری سارق سابقه دار بخشی از عملکرد واحدهای گشت در کشور بوده است. 

به گزارش پلیس، سرهنگ «محسنی فرد» تاکید کرد: مبارزه با جرایم علنی و خشن، ناامن سازی محیط جرم برای مجرمان حرفه ای، انجام ماموریت‌های تخصصی میدانی در حوزه جرم یابی و کنترل میدانی مجرمان از وظایف ذاتی این واحدها می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی