تشکیل شورای راهبری سند تحول بنیادین در سازمان نوسازی مدارس کشور

به گزارش ایلنا، حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس این سازمان در نشست بررسی وضعیت پبگیری نقشه راه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سازمان نوسازی مدارس کشور که با حضور رزاقی مشاور وزیر در پیگیری نقشه مذکور انجام شد، با تأکید بر ضرورت تغییر و واقعی‌سازی شاخص‌ها، گام‌ها و برنامه‌ها در اجرای سند تحول بنیادین ، اظهار داشت: لازم است گزارش‌ها مبتنی بر واقعیت‌های موجود و نه صرفاً بر ذهنیت یا تیپ‌سازی تهیه شود. امروز فرصت بازنگری پیش‌آمده و باید از آن به‌خوبی بهره ببریم.

وی با اشاره به تحولات جمعیتی و اجرای طرح‌های کلانی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، افزود: این تغییرات الزاماتی را در حوزه مدرسه‌سازی ایجاد می‌کند که باید پیوست‌های اجرایی برای آن‌ها تعریف شود.

خان‌ محمدی ادامه داد: همه مسئولیت‌ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش نیست و دستگاه‌های دیگر نیز باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند. بخش تأمین اعتبار در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است در نقشه راه به آن پرداخته و پیگیری شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی فرسوده و خطرآفرین را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع به‌طور جدی در مأموریت‌های سازمان وجود دارد که باید در نقشه راه سند تحول بنیادین روشن‌تر دیده شود.

خان‌محمدی از تشکیل شورای راهبری سند تحول بنیادین در سازمان نوسازی مدارس خبر داد و اذعان کرد: کتاب نقشه راه سازمان تدوین و منتشر شد و براساس آن برنامه عملیاتی سازمان مشخص است. ضروری است ارتباط میان پروژه، گام، شاخص و اقدامات روشن شود، بدون تردید دغدغه اصلی ما استانداردسازی تحقق پروژه‌ها و دست یابی به جمع‌بندی‌های عملیاتی برای پیشبرد مأموریت‌ها است.

در ادامه نشست، محمدرضا رزاقی مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز با اشاره به قدمت بیش از ده‌ساله سامانه برنامه‌ریزی سند تحول گفت: رویکرد پروژه‌ای در راهکارها و برنامه‌های زیرنظامی اهمیت ویژه‌ای دارد. باید بتوانیم عملکرد سازمان‌ها و حوزه‌ها را در مقایسه با نقشه راه بسنجیم و نظام پاسخ‌گویی شفاف طراحی کنیم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مشاور وزیر تاکید کرد: ضروری است توزیع اعتبارات و پروژه‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که برای تحقق هر شاخص در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

وی افزود:هدف اصلی ما بررسی پروژه‌های نقشه راه در یک فضای واقعی و عملیاتی است. نخستین گام در این مسیر پژوهش، پاسخ به چرایی‌ها و مسأله‌شناسی دقیق است. در همین راستا، ساخت مدارس و استقرار نظام مکان‌یابی دو پروژه اولویت‌دار سازمان هستند که باید در ستاد مورد بررسی و گزارش قرار گیرند.

