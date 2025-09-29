تبیین نقش و جایگاه نماز در حفظ محیطزیست
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، علیرضا اعجازی دبیر شورای فرهنگی، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نماز ذکر است و یاد خدا آرامش بخش انسان، چیزی که انسان در شرایط کنونی بسیار به آن محتاج است. خدا در قرآن میفرماید: «أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» آگاه باشید که یاد خدا آرام بخش دل هاست. حالا اگر از یاد خدا غافل شویم به زندگی سخت دچار خواهیم شد. «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً» و هر کس از یاد من روی گرداند، پس همانا برای او زندگی تنگ و سختی خواهد بود.
پس غافل شدن از نماز یعنی زندگی سخت، این زندگی سخت میتواند وضعیت هوایی باشد که تنفس میکنیم و سالانه دهها هزار نفر در اثر آلودگی هوا از بین میروند و یا آبی که مصرف میکنیم که با کمبود شدید دچار آن هستیم، یا وضعیت آلودگی خاک و پسماند و بطورکلی وضعیت نابسامان محیط زیستی که در آن زندگی میکنیم، میتواند بخشی از این زندگی سخت باشد.
حتی جانوران و گیاهان هم ذکر خدا میگویند و از این امر مستثنی نیستند که اگر از یاد خدا غافل شوند به زندگی سخت دچار خواهند شد. امام صادق (ع) در این زمینه میفرمایند هیچ صیدی در دام صیاد و هیچ شکاری در دام شکارچی گرفتار نمیشود مگر اینکه از یاد خدا غافل شده باشد. لذا وضعیت نابسامان محیط زیست جهان به خاطر غافل شدن از یاد خدا است که با توجه یافتن به امر نماز میتوانیم از این شرایط عبور کنیم.