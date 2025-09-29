افزایش فاصله بین تولد فرزند اول و دوم در کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، میانگین فاصله تولد فرزند دوم با فرزند اول همان مادر در سال ۱۴۰۳ برابر با ۵.۹ سال بوده است.

بر اساس این گزارش در مقایسه با دهه‌های گذشته این آمار روند افزایشی داشته است به‌گونه‌ای که فاصله بین تولد نخستین و دومین فرزند مادر از ۳.۳ سال در دهه ۶۰ به ۳.۹ سال در دهه ۷۰.۵. ۲ سال در دهه ۸۰ و ۵.۵ سال در دهه ۹۰ افزایش یافته است.

