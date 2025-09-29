خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش فاصله بین تولد فرزند اول و دوم در کشور

افزایش فاصله بین تولد فرزند اول و دوم در کشور
کد خبر : 1692987
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، میانگین فاصله زمانی بین تولد فرزند اول و دوم مادر در سال ۱۴۰۳ به ۵.۹ سال رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، میانگین فاصله تولد فرزند دوم با فرزند اول همان مادر در سال ۱۴۰۳ برابر با ۵.۹ سال بوده است. 

بر اساس این گزارش در مقایسه با دهه‌های گذشته این آمار روند افزایشی داشته است به‌گونه‌ای که فاصله بین تولد نخستین و دومین فرزند مادر از ۳.۳ سال در دهه ۶۰ به ۳.۹ سال در دهه ۷۰.۵. ۲ سال در دهه ۸۰ و ۵.۵ سال در دهه ۹۰ افزایش یافته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی