خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام استاندار تهران به مناسبت روز آتش‌نشان و ایمنی

پیام استاندار تهران به مناسبت روز آتش‌نشان و ایمنی
کد خبر : 1692968
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار تهران به مناسبت هفتم مهرماه و روز آتش‌نشان و ایمنی پیامی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در پیامی به مناسبت هفتم مهرماه و روز آتش‌نشان و ایمنی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان، از رشادت‌ها و ایثارگری‌های این قشر خدوم قدردانی کرد. در این پیام آمده است: 

هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان و ایمنی، فرصت مغتنمی است برای تکریم مردان بی‌ادعایی که جان خود را در طبق اخلاص نهاده و با شجاعت و ایثار، آرامش و ایمنی را برای هم‌میهنان خود رقم می‌زنند. 

آتش‌نشانان، قهرمانان گمنامی هستند که در لحظات خطر، بدون لحظه‌ای تردید به دل حادثه می‌زنند؛ چه در حریق و حادثه در دل شهر، چه در عرصه‌های ملی شاهد جانفشانی‌های این دلیرمردان هستیم. 

در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز، حضور فداکارانه و بی‌وقفه آتش‌نشانان در کنار دیگر نیروهای امدادی و خدماتی، جلوه‌ای درخشان از احساس مسئولیت این عزیزان را به نمایش گذاشت. 

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان و تبریک این روز به همه آتش‌نشانان عزیز و خانواده‌های صبورشان، از تلاش‌های بی‌وقفه آنان برای پاسداری از جان و مال مردم شریف ایران قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال توفیق و سربلندی روزافزون این عزیزان را مسئلت دارم. 

امید است با توکل بر خداوند متعال، همت و غیرت این قهرمانان همیشه بیدار، و مشارکت شهروندان در رعایت اصول ایمنی، شاهد شهری ایمن‌تر و جامعه‌ای سرشار از آرامش و امنیت باشیم. 

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران

هفتم مهرماه ۱۴۰۴

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی