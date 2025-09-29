به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در پیامی به مناسبت هفتم مهرماه و روز آتش‌نشان و ایمنی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان، از رشادت‌ها و ایثارگری‌های این قشر خدوم قدردانی کرد. در این پیام آمده است:

هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان و ایمنی، فرصت مغتنمی است برای تکریم مردان بی‌ادعایی که جان خود را در طبق اخلاص نهاده و با شجاعت و ایثار، آرامش و ایمنی را برای هم‌میهنان خود رقم می‌زنند.

آتش‌نشانان، قهرمانان گمنامی هستند که در لحظات خطر، بدون لحظه‌ای تردید به دل حادثه می‌زنند؛ چه در حریق و حادثه در دل شهر، چه در عرصه‌های ملی شاهد جانفشانی‌های این دلیرمردان هستیم.

در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز، حضور فداکارانه و بی‌وقفه آتش‌نشانان در کنار دیگر نیروهای امدادی و خدماتی، جلوه‌ای درخشان از احساس مسئولیت این عزیزان را به نمایش گذاشت.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان و تبریک این روز به همه آتش‌نشانان عزیز و خانواده‌های صبورشان، از تلاش‌های بی‌وقفه آنان برای پاسداری از جان و مال مردم شریف ایران قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال توفیق و سربلندی روزافزون این عزیزان را مسئلت دارم.

امید است با توکل بر خداوند متعال، همت و غیرت این قهرمانان همیشه بیدار، و مشارکت شهروندان در رعایت اصول ایمنی، شاهد شهری ایمن‌تر و جامعه‌ای سرشار از آرامش و امنیت باشیم.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران

هفتم مهرماه ۱۴۰۴

