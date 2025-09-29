خبرگزاری کار ایران
افزایش مصرف کافئین در دانش‌آموزان و پیامدهای سلامت آن

مدیر کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش مصرف کافئین در میان دانش‌آموزان گفت مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا، قهوه، نوشابه‌های گازدار و شکلات‌های صنعتی می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت جسمی و روانی نوجوانان داشته باشد.

به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر  بیان کرد:   مطالعات علمی نشان می‌دهد مصرف بیش از حد کافئین باعث اختلال خواب، افزایش اضطراب و بی‌قراری، بالا رفتن فشار خون و ضربان قلب، کاهش جذب کلسیم و حتی ایجاد وابستگی می‌شود. این مسائل می‌تواند عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان و سلامت عمومی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد

او افزود خانواده‌ها و مدارس باید نسبت به آگاه‌سازی دانش‌آموزان اقدام کنند و مصرف نوشیدنی‌های پرکافئین را محدود کنند. تشویق به مصرف آب، شیر و دمنوش‌های گیاهی، رعایت خواب کافی و فعالیت بدنی منظم از راهکارهای مؤثر برای کاهش اثرات منفی کافئین است

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بهفر همچنین گفت نظارت بر فروش نوشیدنی‌های انرژی‌زا و نوشابه‌های پرکافئین در مدارس، ارائه آموزش تدریجی برای کاهش مصرف و همکاری نزدیک با وزارت آموزش و پرورش از برنامه‌های در حال اجرا است تا سلامت دانش‌آموزان حفظ شود و تمرکز آن‌ها در مدرسه افزایش یابد.

