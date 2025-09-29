تأمین داروی باکیفیت با قیمت مناسب؛ اولویت اصلی سازمان غذا و دارو

به گزار ایلنا، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به سیاست‌های کلان این سازمان گفت: تأمین و دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت، همواره یکی از اصول مهم سیاست‌گذاری در سازمان غذا و دارو بوده و این سیاست در دوره اخیر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: برای تحقق این هدف، حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد. این حمایت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش قیمت تمام‌شده دارو برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.

پیرصالحی با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلات ماست؛ مشکلی که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی با آن مواجه هستند. دلیل اصلی این مسئله، تخصیص نامناسب بودجه و پرداخت‌های نامنظم و ناکافی است که موجب اختلال در زنجیره تأمین و توزیع دارو شده و در نهایت به کمبودهای دارویی دامن می‌زند.

وی ادامه داد: اگر سازمان‌های بیمه‌گر متعهد شوند که بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کنند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز پرداخت‌های خود را به‌درستی انجام دهد، مشکل نقدینگی تا حد زیادی برطرف خواهد شد. با بهبود این چرخه، تأمین دارو نیز با کیفیت بهتر و پایداری بیشتری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کمبودهای دارویی ناشی ازعدم تخصیص به‌موقع ارز دارو است که در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. به همین دلیل، هماهنگی میان نهادهای مرتبط برای حل این مشکل ضروری است.

انتهای پیام/