تأمین داروی باکیفیت با قیمت مناسب؛ اولویت اصلی سازمان غذا و دارو
کد خبر : 1692960
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اولویت حمایت از تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی، مهم‌ترین چالش این حوزه را کمبود نقدینگی و تخصیص نامناسب بودجه دانست که موجب بروز کمبودهای دارویی در کشور شده است.

به گزار ایلنا، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  با اشاره به سیاست‌های کلان این سازمان گفت: تأمین و دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت، همواره یکی از اصول مهم سیاست‌گذاری در سازمان غذا و دارو بوده و این سیاست در دوره اخیر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. 

وی افزود: برای تحقق این هدف، حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد. این حمایت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش قیمت تمام‌شده دارو برای مصرف‌کنندگان داشته باشد. 

پیرصالحی با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلات ماست؛ مشکلی که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی با آن مواجه هستند. دلیل اصلی این مسئله، تخصیص نامناسب بودجه و پرداخت‌های نامنظم و ناکافی است که موجب اختلال در زنجیره تأمین و توزیع دارو شده و در نهایت به کمبودهای دارویی دامن می‌زند. 

وی ادامه داد: اگر سازمان‌های بیمه‌گر متعهد شوند که بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کنند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز پرداخت‌های خود را به‌درستی انجام دهد، مشکل نقدینگی تا حد زیادی برطرف خواهد شد. با بهبود این چرخه، تأمین دارو نیز با کیفیت بهتر و پایداری بیشتری انجام خواهد شد. 

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کمبودهای دارویی ناشی ازعدم تخصیص به‌موقع ارز دارو است که در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. به همین دلیل، هماهنگی میان نهادهای مرتبط برای حل این مشکل ضروری است.

