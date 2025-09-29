خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان درباره اعلام نتایج پذیرش استعدادهای برتر

دانشگاه فرهنگیان درباره اعلام نتایج پذیرش استعدادهای برتر ملی این دانشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش  ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، بنابر اعلام دبیرخانه استعدادهای برتر ملی دانشگاه فرهنگیان داوطلبان می‌توانند نتیجه بررسی اعتراض به پرونده خود را در سامانه https://reg.cfu.ac.ir مشاهده کنند.

پذیرفته شدگان اولیه؛ برای انجام فرآیند ارزیابی شایستگی‌های معلمی (اختصاصی) امروز ( دوشنبه هفتم مهر ماه) به مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان خود مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان نهایی از مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل خواهند شد.

