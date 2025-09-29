اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان درباره اعلام نتایج پذیرش استعدادهای برتر
دانشگاه فرهنگیان درباره اعلام نتایج پذیرش استعدادهای برتر ملی این دانشگاه اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، بنابر اعلام دبیرخانه استعدادهای برتر ملی دانشگاه فرهنگیان داوطلبان میتوانند نتیجه بررسی اعتراض به پرونده خود را در سامانه https://reg.cfu.ac.ir مشاهده کنند.
پذیرفته شدگان اولیه؛ برای انجام فرآیند ارزیابی شایستگیهای معلمی (اختصاصی) امروز ( دوشنبه هفتم مهر ماه) به مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان خود مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان نهایی از مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل خواهند شد.