اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان درباره اعلام نتایج پذیرش استعدادهای برتر

به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، بنابر اعلام دبیرخانه استعدادهای برتر ملی دانشگاه فرهنگیان داوطلبان می‌توانند نتیجه بررسی اعتراض به پرونده خود را در سامانه https://reg.cfu.ac.ir مشاهده کنند.

پذیرفته شدگان اولیه؛ برای انجام فرآیند ارزیابی شایستگی‌های معلمی (اختصاصی) امروز ( دوشنبه هفتم مهر ماه) به مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان خود مراجعه کنند. پذیرفته شدگان نهایی از مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل خواهند شد.

