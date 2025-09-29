کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور

جمعه بارش پراکنده در گیلان و غرب مازندران پیش بینی می شود.

از روز چهارشنبه تا جمعه کاهش نسبی دما را در نیمه شمالی کشور شاهد خواهیم بود.

طی سه روز آینده در نوار شرقی و جنوب غرب کشور به ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

طی دو روز آینده خلیج فارس و چهارشنبه و پنج شنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، در برخی ساعت‌ها همراه با غبار رقیق و وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۲ و کمینه دمای آن به ۱۹ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.