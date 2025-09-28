خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

سمن‌ها می‌توانند گره‌های اجتماعی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر باز کنند

سیدمحمد بطحایی تاکید کرد: تجربه نشان داده کاری که سازمان‌های مردم‌نهاد در مدت زمان کوتاهی می‌توانند انجام دهند و گرهی که با هزینه کمی باز می‌کنند، اگر دست دولت باشد چندین برابر زمان و هزینه نیاز دارد.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در مراسم اعطای مجوز به تشکل های مردم نهاد تازه تأسیس، بر اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی تاکید کرد و اعلام کرد که دولت متعهد به کاهش موانع پیش روی تشکل‌هاست تا آنها بتوانند خدمات خود را با شتاب بیشتری ارائه دهند.

 

سید محمد بطحایی در این مورد گفت: از حدود ۲۵۰ هزار سمن و گروه جهادی در کشور، تنها حدود ۱۰ هزار فعال و موثر هستند و بسیاری به دلیل نبود منابع مالی از فعالیت بازمانده اند.

معاون وزیر کشور با اشاره بر اهمیت آسیب شناسی مداوم گفت: ممکن است چشم ما به برخی آسیب‌ها عادت کرده باشد؛ اما شما با نگاهی تازه خطاها را واضح می‌بینید و این کمک بسیار بزرگی است.

معاون وزیر کشور ضمن تاکید بر وجود فرصت‌ها و موانع در مسیر سمن‌ها گفت: سمن‌ها و گروه‌های مردمی در عین حالی که با موانع و مشکلاتی مواجه هستند، فرصت‌های ارزشمندی هم دارند که متاسفانه به دلایل عدیده بسیاری از این فرصت‌ها قابلیت استفاده پیدا نکرده‌اند و ما همه تلاشمان را به عمل می‌آوریم تا این سختی‌ها را کاهش دهیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ضمن اشاره بر نقش دولت به عنوان پشتیبان سمن‌ها گفت: وظیفه اصلی ما هموار کردن مسیر شماست.

وی ضمن تاکید کرد: تجربه نشان داده در بسیاری از شئونات اجتماعی اگر سمن‌ها و گروه‌های مردمی وارد کار شوند، با سرعت بیشتر و هزینه‌های خیلی کمتر می‌توان کار را به سامان رساند؛ کاری که شما در مدت زمان کوتاهی می‌توانید انجام دهید و گرهی که با هزینه کمی باز می‌کنید، اگر دست دولت باشد چندین برابر زمان و هزینه نیاز دارد.

بطحایی با اشاره بر چالش منابع مالی سمن‌ها گفت: یکی از مهمترین چالش‌ها تامین منابع مالی است که در موفقیت یا ناکامی شما تاثیرگذار است؛ خیرین به سمن‌ها اعتماد زیادی دارند و این امر می تواند در موفقیت شما نقش به سزایی داشته باشد.

معاون وزیر کشور افزود: قوانینی مثل قانون کار، بیمه و مالیات اگر اشراف نداشته باشید می تواند مشکل‌ساز شود و ما به عنوان حامیان شما تلاش می‌کنیم این موانع را کاهش دهیم.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، وی ضمن تاکید بر نیاز به شبکه‌سازی بین سمن‌ها گفت: یکی از نقاط ضعف بزرگ عدم گردش اطلاعات و اشتراک دانش بین سمن‌هاست؛ باید شبکه تعاملی ایجاد شود تا تجربیات به اشتراک گذاشته شود.

