ساماندهی بیش از ۵۰۰ مدرسه پایتخت

به گزارش ایلنا، مهدی مذهبی با اشاره به اهمیت مهرماه به‌ عنوان یادآور شور و شوق بازگشت دانش‌آموزان به کلاس‌های درس اظهار کرد: سازمان زیباسازی در آستانه سال تحصیلی جدید، مجموعه‌ای از اقدامات گسترده را برای بازآفرینی چهره مدارس پایتخت به اجرا گذاشته است.

وی در ادامه افزود: ساماندهی بیش از ۵۰۰ مدرسه در صدر برنامه‌های امسال قرار داشت و در این چارچوب، بیش از ۶ هزار و ۴۶۶ طرح فرهنگی در سطح مدارس اجرا و سه‌ هزار و ۳۰۰ پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز به اهتزاز درآمده است.

مذهبی با اشاره به نقش جلوه‌های بصری در افزایش نشاط محیط‌های آموزشی ادامه داد: نصب بیش از ۷۸۳ هزار متر طول ریسه‌های رنگی، شست‌وشو و واکس‌کاری حدود ۳۴۲ هزار مترمربع از جداره مدارس، اجرای ۶۱ هزار مترمربع نقاشی دیواری جدید و مرمت بیش از ۱۰ هزار مترمربع از نقاشی‌های فرسوده از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌ شده در این طرح است.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران همچنین از بهسازی محیط‌های پیرامونی مدارس خبر داد و گفت: تاکنون یک‌ هزار و ۷۳۳ مورد زوائد بصری از مسیرهای منتهی به مدارس حذف، بیش از ۵۱ هزار متر مربع از ورودی‌ها و جداره‌ها رنگ‌آمیزی و ۴۲ سردر نیز بازطراحی و ساماندهی شده است.

به گفته مذهبی، حدود ۷۲ هزار مترمربع از المان‌های شهری واقع در مسیر مدارس نیز بازپیرایی شده تا محیطی شایسته و سرزنده برای حضور دانش‌آموزان فراهم شود.

بر اساس گزارش سایت شهر، وی در پایان تصریح کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ایجاد فضایی با نشاط و ایمن برای دانش‌آموزان انجام شده تا سال تحصیلی جدید در محیطی تازه و دلپذیر آغاز شود.

