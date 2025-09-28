خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی؛ تأکید بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی برای کنترل هاری

۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی؛ تأکید بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی برای کنترل هاری
کد خبر : 1692576
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس زئونوز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷۰ هزار نفر در اثر حیوان‌گزیدگی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. بخش عمده این موارد ناشی از سگ‌های ولگرد بوده و در مواردی نیز گربه‌ها و سایر پستانداران نقش داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، احمدرضا شیرزادی کارشناس زئونوز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همزمان با روز جهانی هاری  از ثبت بیش از ۴۷۰ هزار مورد حیوان‌گزیدگی در کشور طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و با اشاره به نقش مهم سگ‌های ولگرد در انتقال هاری، بر اجرای برنامه‌های سلامت‌محور و واکسیناسیون گسترده سگ‌های صاحب‌دار و بلاصاحب با همکاری دستگاه‌های مختلف تأکید کرد. 

وی در تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای پیشگیری و کنترل بیماری هاری گفت: هاری یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است و مهم‌ترین مخزن این بیماری در کشور، سگ‌ها به‌ویژه سگ‌های بلاصاحب هستند. 

به گفته ی او، سگ‌های بلاصاحب همچنین می‌توانند بیماری را به سگ‌های اهلی منتقل کنند. به همین دلیل افرادی که سگ نگه می‌دارند باید بدانند این حیوانات چه بیماری‌هایی را می‌توانند به انسان منتقل کنند و اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند. 

وی با اشاره به آمار حیوان‌گزیدگی در کشور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷۰ هزار نفر در اثر حیوان‌گزیدگی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. بخش عمده این موارد ناشی از سگ‌های ولگرد بوده و در مواردی نیز گربه‌ها و سایر پستانداران نقش داشته‌اند. 

کارشناس زئونوز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: با توجه به هزینه بالای تأمین واکسن و درمان حیوان‌گزیدگی برای وزارت بهداشت، همکاری سایر دستگاه‌ها در کنترل مخزن بیماری ضروری است. 

شیرزادی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ واحد پیشگیری از هاری در کشور فعال هستند و واکسیناسیون پس از حیوان‌گزیدگی به‌صورت رایگان برای مردم انجام می‌شود. با این حال، ۲۴ نفر از مبتلایان به هاری در سال گذشته به دلیل مراجعه نکردن به مراکز درمانی پس از حیوان‌گزیدگی، جان خود را از دست دادند. 

به گزارش وبدا، وی تأکید کرد: وزارت بهداشت با همکاری سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط در حال برنامه‌ریزی برای کنترل هاری است. هدف ما واکسیناسیون ۷۰ درصد سگ‌های صاحب‌دار و بلاصاحب است تا بتوانیم حذف هاری را در کشور محقق کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی