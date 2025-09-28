به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه برنامه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران، در جمع خبرنگاران گفت: بخش زیادی از توفیقات ما بازمی‌گردد به اخبار و اطلاعاتی که از طریق رسانه‌ها یا از طریق مردم در اختیار پلیس قرار می‌گیرد؛ به‌خصوص تصاویر صحنه‌های سرقت که نقش مؤثری در کشفیات پلیس داشته است.

او ادامه داد: همچنین از همکارانم در مجموعه پلیس آگاهی قدردانی می‌کنم که مجموعه‌ای از انواع و اقسام کشفیات با ارزش بسیار بالا را به نمایش گذاشتند. بیش از ۲۷۰ نفر سارق و مالخر حاصل دستگیری ۴۸ ساعته همکارانم بوده است. البته پشت این ۴۸ ساعت، یک ماه کار پلیسی پیچیده وجود داشت که در نهایت منتج به این توفیقات شد.

وی افزود: مجموع گوشی‌های تلفن همراهی که در سرقت‌ها توسط سارقین به سرقت رفته است، به بیش از ۴۰۰ دستگاه رسیده است. حتی یک فقره سرقت نیز برای ما سنگین است، زیرا وقتی یک شهروند یا فردی که در جامعه شناخته‌شده است، مورد سرقت یا تهدید قرار می‌گیرد، برای ما سخت است.

سردار محمدیان تاکید کرد: مردم عزیزمان بدانند که اگر سرقتی رخ دهد، مجاهدت‌های خاموش و شبانه‌روزی این سربازان خدمتگزار می‌تواند منتج به چنین حجم بالایی از کشفیات شود. بخش زیادی از این اموال ظرف همین ۴۸ ساعت به مالکان بازگردانده شد. آن دسته که مشخصات گوشی و شماره سریال در اختیار بود شناسایی شد و مابقی نیز با سایر اقدامات پلیسی شناسایی خواهد شد.

او با اشاره به آمار خودروهای کشف شده سرقتی، بیان کرد: در این نمایشگاه امروز ۱۰ دستگاه خودرو سرقتی وجود دارد و باید گفت که ۵۵ دستگاه خودروی دیگر که سرقتی بوده و با تغییر اصالت (از طریق تصادفی‌ها و واژگونی‌ها) شناسایی شده‌اند، به دلیل شرایط، قابل ارائه در نمایشگاه نبودند. در مورد موتورسیکلت‌ها و لوازم منزل نیز همین‌گونه است.

وی تصریح کرد: در زمینه سلاح‌ها نیز بیش از ۱۵ قبضه سلاح کشف و به نمایش گذاشته شد. هر یک از این سلاح‌ها می‌توانست در صورت استفاده توسط سارقان، جان همکاران ما را به خطر بیندازد. کما اینکه روز گذشته دو نفر از عزیزان پلیس آگاهی در یکی از استان‌ها در درگیری مسلحانه با سارقان به شهادت رسیدند که یادشان را گرامی می‌داریم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره‌ی ارزش اموال سرقتی کشف شده، گفت: ارزش اموالی که به دست آمده، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. البته به دلیل شناسایی چندباره برخی اموال توسط مال‌باختگان، ارزش واقعی بیش از این است.

وی خاطرنشان کرد: مردم خوب ما بدانند که خدمتگزارانشان در نیروی انتظامی لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند، هیچ ترسی به خود راه نمی‌دهند و با شجاعت در برابر سارقان ایستاده و آنان را دستگیر می‌کنند.

وی یادآور شد: همچنین باید از دستگاه قضایی ویژه تقدیر و تشکر کنم. اگر در سه سال گذشته شاهد کاهش وقوع سرقت بوده‌ایم، به دلیل آن است که بسیاری از تخفیف‌ها، مرخصی‌ها و پذیرش قرارهای مربوط به سارقان کاهش یافته یا حذف شده است. نتیجه اقدامات دستگاه قضایی، همراه با اقدامات ما، کاهش چشمگیر سرقت بوده است.

او با اشاره به آمار کاهشی سرقت، متذکر شد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا امروز، شاهد کاهش ۵۳ درصدی سرقت‌ها در تهران بزرگ بوده‌ایم که این توفیق بزرگی است. با این حال شأن جامعه، مردم و شهر ما این نیست که اصلاً سرقتی در آن رخ دهد. ان‌شاءالله روزی فرا برسد که هیچ سرقتی اتفاق نیفتد، یا آن‌قدر اندک باشد که قابل اغماض باشد و ما شرمنده مردم نشویم.

