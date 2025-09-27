خبرگزاری کار ایران
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نشست:

کاهش مشارکت بانوان در اهدای خون از ۵۰ درصد به ۵ درصد نگران کننده است / باورهای اشتباه باید اصلاح شود.

معاون رئیس جمهور در خصوص کاهش سهم بانوان از ۵۰ درصد به حدود ۵ درصد در اهدای خون ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان خون بانوان هستند، مشارکت آنان برای تأمین خون سالم ضروری است.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در نشستی با مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران بر ضرورت افزایش مشارکت بانوان در امر اهدای خون تأکید کرد و گفت: حفظ جان انسان‌ها اولویت اصلی دولت است و همانگونه که در پویش «نه به تصادف» برای جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب تلاش کردیم، موضوع دسترسی به خون سالم نیز از همین اهمیت برخوردار است.

بهروز آذر با اشاره به رفع مشکل کمبود خون و حذف نیاز به اهدای جایگزین توسط اعضای خانواده بیماران، این موفقیت را مرهون ایثارگری و نوع‌دوستی مردم ایران دانست.

به گفته وی، برای تداوم این دستاورد و جلوگیری از بازگشت نگرانی‌های گذشته، باید مشارکت را گسترش داد.

بهروز آذر در ادامه تاکید کرد: دلیل این کاهش مشارکت را نه کاهش روحیه نوع‌دوستی، بلکه بروز باورهای اشتباه و نگرانی‌های غیرعلمی دانست.

معاون امور زنان رییس جمهور تصریح کرد:ترس از کم‌خونی، افت فشار یا عوارض طولانی‌مدت، از جمله تصورات نادرستی است که با آموزش و اطلاع‌رسانی قابل اصلاح است.

وی در ادامه بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی برای رفع این باورهای نادرست تأکید کرد و گفت:حتی موضوع اهدای خون می‌تواند به عنوان فرصتی برای تشخیص زودهنگام کم‌خونی و ارجاع بانوان برای درمان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون زنان و امور خانواده رییس جمهور همچنین به محدودیت‌های ناشی از رفتارهای زیبایی مانند تاتو و پیرسینگ اشاره و بر ضرورت آگاهی‌بخشی در این زمینه تأکید کرد.

بهروزآذر به تغییر الگوی جمعیتی و افزایش سن اهداکنندگان، بر لزوم معرفی و تکریم مجدد شعار اهدای خون، اهدای زندگی برای نسل جوان و نوجوان تأکید داشت.

 وی در پایان گفت:باید این حس غرور و ایثار که من می‌توانم زندگی را به دیگری هدیه دهم، در نسل جدید زنده شود. مشارکت در این امر خیر را بسیار مبارک خواند و قول مساعد داد: معاونت امور زنان و خانواده با همکاری سازمان انتقال خون، تمامی توان خود را برای فرهنگ‌سازی و افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون به کار خواهد بست.

 

 

