با حکم وزیر بهداشت؛
اعضای ستاد افتتاح طرحهای عمرانی وزارت بهداشت منصوب شدند
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی و حسن بیگدلی، معاون اجرایی حوزه وزارتی، به عنوان اعضای ستاد افتتاح طرحهای عمرانی وزارت بهداشت منصوب شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در این حکم آمده است: خدمت به مردم شریف ایران اسلامی در حوزه سلامت فرصتی مغتنم و نعمتی الهی است که خداوند متعال به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است.
با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند شما، انتظار میرود با بهرهگیری از توان علمی و اجرایی و هماهنگی با سایر اعضای ستاد، در تحقق اهداف و توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان نهایت اهتمام را به عمل آورند.
وزیر بهداشت در پایان این حکم، با اتکال به خداوند متعال و رعایت موازین قانونی و شرعی، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق در انجام این مسئولیت خطیر کرده است.