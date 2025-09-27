به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در این حکم آمده است: خدمت به مردم شریف ایران اسلامی در حوزه سلامت فرصتی مغتنم و نعمتی الهی است که خداوند متعال به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است.

با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند شما، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان علمی و اجرایی و هماهنگی با سایر اعضای ستاد، در تحقق اهداف و توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان نهایت اهتمام را به عمل آورند.

وزیر بهداشت در پایان این حکم، با اتکال به خداوند متعال و رعایت موازین قانونی و شرعی، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق در انجام این مسئولیت خطیر کرده است.

انتهای پیام/