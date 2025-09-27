خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم وزیر بهداشت؛

اعضای ستاد افتتاح طرح‌های عمرانی وزارت بهداشت منصوب شدند

اعضای ستاد افتتاح طرح‌های عمرانی وزارت بهداشت منصوب شدند
کد خبر : 1692271
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین کرمان‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و حسن بیگدلی، معاون اجرایی حوزه وزارتی، به عنوان اعضای ستاد افتتاح طرح‌های عمرانی وزارت بهداشت منصوب شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در این حکم آمده است: خدمت به مردم شریف ایران اسلامی در حوزه سلامت فرصتی مغتنم و نعمتی الهی است که خداوند متعال به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است. 

با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند شما، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان علمی و اجرایی و هماهنگی با سایر اعضای ستاد، در تحقق اهداف و توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان نهایت اهتمام را به عمل آورند. 

وزیر بهداشت در پایان این حکم، با اتکال به خداوند متعال و رعایت موازین قانونی و شرعی، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق در انجام این مسئولیت خطیر کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی