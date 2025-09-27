خبرگزاری کار ایران
English العربیه
ابلاغ برنامه تازه آموزشی دکتری علوم قرآن و حدیث

ابلاغ برنامه تازه آموزشی دکتری علوم قرآن و حدیث
قائم‌مقام کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور از بازنگری و ابلاغ برنامه جدید رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع دکتری خبر داد و توسعه مطالعات میان‌رشته‌ای را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش عالی قرآنی دانست.

به گزارش  ایلنا از وزارت علوم، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم ابراهیمی با اشاره به سیاست‌های تازه دولت چهاردهم در حوزه علوم انسانی اسلامی اظهار داشت: بازنگری رشته علوم قرآن و حدیث در دوره دکتری با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و افزایش اختیارات مؤسسات آموزش عالی در اجرای دوره‌های تخصصی در کمسیسون پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید برجسته کشور آغاز شد و برنامه جدید تابستان امسال از سوی دفتر برنامه‌ریزی وزارت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و برنامه پیشین علوم قران و حدیث، منسوخ شده است که دانشگاه‌ها می‌باید از ابتدای مهر ماه امسال برنامه مصوب را از سامانه برنامه‌های مصوب معاونت آموزشی وزارت علوم دریافت و اجرا کنند که از تنوع خوبی برخوردار است.

وی تأکید کرد: رویکرد میان‌رشته‌ای می‌تواند افزون بر بازخوانی هویت دینی و تاریخ اندیشه تمدنی اسلامی و توجه بر نقاط قوت، به بازسازی این رشته کمک کرده و به حفظ و تداوم سنت‌های اصیل علمی با رویکردی نوین و متناسب با نیاز های عصر حاضر، پاسخ به چالش‌های فکری معاصر، توسعه دانش نامه‌های اسلامی کمک کنند.

نماینده وزیر علوم در کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور همچنین به طراحی چند زمینه تخصصی جدید اشاره کرد و گفت: مطالعات قرآنی، مطالعات حدیثی، تفسیر تطبیقی، مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین و نیز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و عهدین، از جمله محورهایی است که در چارچوب برنامه جدید مورد توجه قرار گرفته است و برنامه میان رشته‌ای علوم قرآن و حدیث بر اساس اسناد بالادستی در حوزه نظام‌سازی قرآنی تدوین شده و این اختیار را به دانشگاه‌ها می‌دهد که در صورت تمایل و وجود ظرفیت و امکانات در دانشگاه مجری، این دوره را برگزار کنند.

