ابلاغ برنامه تازه آموزشی دکتری علوم قرآن و حدیث

وی تأکید کرد: رویکرد میان‌رشته‌ای می‌تواند افزون بر بازخوانی هویت دینی و تاریخ اندیشه تمدنی اسلامی و توجه بر نقاط قوت، به بازسازی این رشته کمک کرده و به حفظ و تداوم سنت‌های اصیل علمی با رویکردی نوین و متناسب با نیاز های عصر حاضر، پاسخ به چالش‌های فکری معاصر، توسعه دانش نامه‌های اسلامی کمک کنند.

نماینده وزیر علوم در کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور همچنین به طراحی چند زمینه تخصصی جدید اشاره کرد و گفت: مطالعات قرآنی، مطالعات حدیثی، تفسیر تطبیقی، مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین و نیز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و عهدین، از جمله محورهایی است که در چارچوب برنامه جدید مورد توجه قرار گرفته است و برنامه میان رشته‌ای علوم قرآن و حدیث بر اساس اسناد بالادستی در حوزه نظام‌سازی قرآنی تدوین شده و این اختیار را به دانشگاه‌ها می‌دهد که در صورت تمایل و وجود ظرفیت و امکانات در دانشگاه مجری، این دوره را برگزار کنند.