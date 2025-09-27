خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باید برنامه درسی اصلاح و معلمان توانمند شوند

باید برنامه درسی اصلاح و معلمان توانمند شوند
کد خبر : 1692166
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی اعلام کرد: برای ارتقای ذخایر شناختی در سطح آموزش‌ و پرورش باید برنامه درسی اصلاح و نسبت به توانمندسازی معلمان و غنی‌سازی یادگیری در مدرسه اقدام کرد تا با هدف‌گذاری بر کارکردهای شناختی مسیر یادگیری بهتری برای دانش‌آموزان فراهم شود.

به گزارش  ایلنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست تخصصی تیمز و پرلز با هدف بررسی جایگاه ایران در آزمون‌های بین‌المللی و ارائه راهکارهایی از جنس اکتساب یا توسعه فناوری برای ارتقای این جایگاه در جهان، با حضور عطاءاله پورعباسی؛ دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، علیرضا کیامنش؛ استاد روش‌ تحقیق و ارزشیابی دانشگاه خوارزمی و مسعود کبیری؛ مدیر مرکز مطالعات تیمز و پرلز ایران و عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش‌ و پرورش برگزار شد.

پور عباسی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای فعالیت ستاد کمک به ارتقای سرمایه شناختی دانش‌آموزان از مجرای توسعه فناوری‌های کمک یادگیری است، گفت: این فناوری‌ها در عصر هوش مصنوعی از عناصر ضروری توسعه زیست‌بوم آموزشی و تربیتی در کشور است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در بخشی دیگر از اظهاراتش با بیان اینکه توسعه فناوری می‌تواند زمینه نفوذ فناوری را در مناطق کم‌برخوردار کشور نیز فراهم کند، گفت: توسعه عدالت آموزشی از جمله خروجی‌های توسعه فناوری‌های کمک یادگیری است.

پورعباسی با ابراز نگرانی از پایین آمدن سن بروز دمانس (زوال عقل) در کشور، آزمون‌های تیمز و پرلز را دماسنج عملکرد شناختی دانش‌آموزان دانست و بر حمایت این ستاد از حوزه بازی‌های شناختی، توسعه پلتفرم‌های آموزشی، تولید محصولات آموزشی و توانمندسازی معلمان تاکید کرد.

کبیری، دیگر سخنران این نشست نیز با اشاره به نتایج عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی و ملی، بر ضرورت توجه به فرهنگ و عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: ما نیازمند طراحی آزمون‌های استاندارد آموزشی هستیم که در پایان دوره ابتدایی، رصد شوند و با سنجش‌های دوره‌ای بتوانیم الگوی یادگیری و رشد قابلیت‌های شناختی دانش‌آموزان را شناسایی کنیم.

در این نشست، علیرضا کیامنش نیز با اشاره به پیشینه حضور ایران در این ارزیابی‌ها گفت: ایران از سال ۱۳۷۲ تاکنون در آزمون‌های تیمز و پرلز شرکت داشته و نتایج آن جهت استفاده در نظام آموزشی کشور در دسترس است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی