پرونده جذب نیروی کارشناس دانشگاه تهران بسته شد
معاون برنامهریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران با اشاره به وجود حدود ۹۰۰ نفر نیروی کارشناس مازاد در این دانشگاه، گفت: مجبوریم ورودی را برای مدتی قفل کنیم.
به گزارش ایلنا از دانشگاه تهران، علی مقاری در نشست رئیس دانشگاه با اعضای شورای صنفی کارکنان به تشریح چالشهای نیروی انسانی پرداخت و افزود: وضعیت کنونی نیروی انسانی دانشگاه نامناسب است و تنها راه، این است که این افراد به مرور بازنشسته شوند.
وی از تهیه و تنظیم آییننامهای برای ساماندهی نیروی انسانی خبر داد و گفت: مکانیزم دیگر ما این است که انتقال از سایر دستگاهها به دانشگاه تهران را متوقف کنیم؛ چرا که این ورودیها اکثراً به صورت سفارشی وارد دانشگاه میشدند و طبق تصمیماتی که گرفته شده است، از این پس انتقالها از طریق فراخوان عمومی و با گزینش دقیق انجام خواهد شد.
در این نشست، رییس دانشگاه تهران نیز با اشاره به مشکلات موجود در بخش کارمندی، وابستگی دانشگاه به دولت را عامل اصلی بسیاری از این چالشها دانست و اظهار داشت: تا زمانی که دانشگاه وابسته به دولت است، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت و این مشکلات مختص کارکنان نبوده بهویژه اعضای هیأتعلمی جوان نیز با آنها دست به گریبان هستند.
محمدحسین امید با بیان اینکه اکثر دانشگاههای برتر جهان از استقلال کامل مالی، اداری، آموزشی و پژوهشی برخوردارند، گفت: اگر دانشگاه بخواهد متحول شود، باید به سمت و شیوهای حرکت کند که همه دانشگاههای دنیا رفتند؛ یعنی پیگیری استقلال مالی دانشگاه و تبدیل آن به یک مؤسسه عمومی غیردولتی و خودگردان که از اولویتهای این دوره نیز هست.
رئیس دانشگاه تهران همچنین به ناکارآمدی برخی فرایندهای اداری و نظارتی اشاره کرد و گفت: برخی از فرایندها نادرست و ناکارآمد، اما اصلاح آنها سخت و زمانبر است؛ چون نهادهایی مثل سازمان بازرسی و غیره تغییرات را به سادگی قبول نمیکنند و ما دچار مشکل در اصلاح روندها میشویم.
در این نشست، اعضای شورای صنفی کارکنان نیز به طرح مسائل و مشکلات کارکنان، از قبیل پرداخت اضافهکار عمومی، بهرهوری، مسکن، خدمات رفاهی، وام و بیمه تکمیلی پرداختند و رئیس دانشگاه نیز به سؤالات آنان پاسخ داد.