نجات یک خرس قهوهای و سه تولهاش از استخر پلیمری
در اتفاقی نادر، یک خرس ماده و سه تولهاش که در استخر پلیمری اطراف روستای آغمیون گرفتار شده بودند، با تلاش محیطبانان و همراهی اهالی روستا نجات پیدا کردند.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان سراب گفت: ابتدا تلاش شد حیوانات با گذاشتن نردبان خودشان خارج شوند، اما جواب نداد. در نهایت، با بیهوش کردن خرس مادر و هدایت تولهها، عملیات با موفقیت کامل انجام شد.
حبیب محبعلیپور، با بیان اینکه عملیات حدود ۶ ساعت طول کشید و جلوهای بینظیر از همکاری مردم و محیطبانان در حفظ حیاتوحش بود افزود : خانواده خرس یش پس از رهاسازی دوباره به طبیعت برگشتند
وی با بیان اینکه نجات این خرس تنها یک عملیات فنی نبود، گفت:این اقدام جلوهای از همدلی میان مردم و محیطبانان در پاسداری از حیاتوحش است. مشارکت اهالی و دهیاری آغمیون نشان داد که حفاظت از طبیعت بدون همکاری مردم ممکن نیست.