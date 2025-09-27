کشف ۴ هزار قطعه جوجه قاچاق

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "محمدباقر نجفی نژاد" در تشریح این خبر، اظهار داشت: مرزبانان این فرماندهی در راستای کنترل و پایش نوار مرز و با هدف ضربه زدن به قاچاقچیان، طی عملیاتی موفق به کشف 4هزار و 100 قطعه جوجه قاچاق شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی جوجه قاچاق توقیفی را بالغ بر 11 میلیارد و 435 میلیون ریال برآورد کردند.

