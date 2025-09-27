خبرگزاری کار ایران
کشف ۴ هزار قطعه جوجه قاچاق

فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف چهار هزار و ۱۰۰ قطعه جوجه قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال توسط مرزبانان خبر داد.

 به گزارش  ایلنا از پلیس، سرهنگ "محمدباقر نجفی نژاد" در تشریح این خبر، اظهار داشت: مرزبانان این فرماندهی در راستای کنترل و پایش نوار مرز و با هدف ضربه زدن به قاچاقچیان، طی عملیاتی موفق به کشف 4هزار و 100 قطعه جوجه قاچاق شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی جوجه قاچاق توقیفی را بالغ بر 11 میلیارد و 435 میلیون ریال برآورد کردند.

 

