خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرچم حزب‌الله به مناسبت سالروز شهادت شهید نصرالله اکران شد

پرچم حزب‌الله به مناسبت سالروز شهادت شهید نصرالله اکران شد
کد خبر : 1691930
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با تاکید بر اکران دائمی پرچم جمهوری اسلامی ایران در ساختمان بلدیه گفت: ۵ پایه پرچم بر بام این عمارت نصب شده است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا غلامزاده با بیان اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران به طور دائمی در تاج عمارت بلدیه به اهتزاز درمی‌آید، اظهارکرد: چهار پایه پرچم دیگر نیز در بام این عمارت نصب شده که به مناسبت‌های مختلف پرچم کشورهای دیگر نصب خواهد شد. 

غلامزاده همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران به مناسبت‌های مختلف جهانی و به نشانه همبستگی با کشورها در رویدادهای منحصر به آن‌ها، پرچم آن کشور را به مدت یک روز در خانه شهر به اهتزاز درمی‌آورد. 

وی با اشاره به اهتزاز پرچم حزب‌الله بر بام ساختمان بلدیه در اولین رویداد، اظهار کرد: همزمان با سالروز شهادت شهید سید حسن نصرالله و به نشانه همبستگی ملت ایران و لبنان، مراسم اکران پرچم حزب‌الله امروز -شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴- در ساختمان بلدیه برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی