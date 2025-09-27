خبرگزاری کار ایران
وزیر بهداشت ابلاغ کرد؛

بخشنامه «اصلاح آیین نامه‌ها و ضوابط فعلی تأسیس مؤسسات پزشکی»

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخشنامه «اصلاح آیین نامه‌ها و ضوابط فعلی تأسیس مؤسسات پزشکی» را به دانشکده ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در راستای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و با توجه به این که دسترسی عادلانه مردم به خدمات، از اهداف مهم نظام سلامت می‌باشد، دکتر ظفرقندی موارد اصلاح آیین نامه‌ها و ضوابط فعلی تأسیس مؤسسات پزشکی را ابلاغ کرد. 

در ابلاغیه دکتر ظفرقندی شرایط تاسیس موسسات پزشکی در ۸ ماده و شرایط مسئولان فنی این موسسات در ۲ ماده، تعیین شده است. 

متن ابلاغ این بخشنامه را در فایل زیر مشاهده کنید.

انتهای پیام/
