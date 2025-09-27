خبرگزاری کار ایران
جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع به زمان نیازمند است

جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع به زمان نیازمند است
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع به زمان نیازمند است؛ مدتی که گذشته زمان زیادی نیست که بگوییم در روند جایگزینی مشکل ایجاد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، احمد صادقی، درخصوص جایگزینی پاکبانان ایرانی به جای اتباع جهت نظافت پایتخت، اظهار کرد: در بازدیدی که از یکی از مناطق پرتراکم از لحاظ حضور اتباع داشتیم، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و شهردار منطقه اعلام کرد که قبل از خروج اتباع از کشور، به تدریج نیروهای انسانی ایرانی و واجد شرایط جایگزین شدند و هیچ مشکلی وجود ندارد. بنابراین می‌توان از این تجربه موفق استفاده کرد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه جایگزینی نیروها امکان‌پذیر است و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد، یادآور شد: باید این را در نظر گرفت که جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای اتباع به زمان نیاز دارد؛ مدتی که گذشته زمان زیادی نیست که بگوییم در روند جایگزینی مشکل ایجاد خواهد شد. 

ضرورت الزام پیمانکاران پسماند به استفاده از ماشین‌آلات براساس قرارداد

وی ادامه داد: معاونت خدمات شهری و سازمان پسماند باید در یک شیب ملایم و منطقی جایگزینی را انجام دهند و از تجربیات موفق استفاده کنند. این موضوع در کوتاه مدت انجام خواهد شد و جای نگرانی نیست. 

به گزارش شهر، صادقی با بیان اینکه چالش در حوزه نظافت شهر به نیروی انسانی برنمی گردد بلکه مربوط به شیوه جمع‌آوری زباله است، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از این مسئله به پیمانکاران ارتباط دارد؛ در بسیاری از موارد می‌توان از ماشین‌آلات استفاده کرد اما پیمانکاران به این بند که در قرارداد آن‌ها قید شده عمل نکرده‌اند.

