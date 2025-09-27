ثبت بیش از ۲۴ هزار ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۴۵۴۶ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران در هفته ی گذشته، خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۲۹ شهریور الی ۴ مهرماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۵۴۶ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریتها ۶۱۶۹ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۸۰۲ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.
وی ادامه داد: در این مدت ۵۴۹۸۴ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۲۶۹ تماس مزاحم (معادل ۲.۳ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.
او اضافه کرد: از مجموع مأموریتهای ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۹۸۶ مورد حوادث ترافیکی (۲۰.۳ درصد از کل ماموریت ها) و ۱۹۵۶۰ (۷۹.۷ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران، به گفته ی او، اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۸ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.