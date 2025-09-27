به گزارش ایلنا به نقل از سازمان غذا و دارو، محمد مهدی علاالدین با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت آمادگی در همه شرایط اظهار کرد: سازمان غذا و دارو رویکرد و برنامه‌ریزی مناسبی در این حوزه دارد.

او تاکید کرد: در صورت تخصیص به موقع ارز و نقدینگی، امکان ایجاد ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی فراهم خواهد شد و این موضوع موجب تقویت توان تولیدکنندگان داخلی و تامین‌کنندگان و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای مردم در حوزه سلامت می‌شود.

