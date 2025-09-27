تدوین بسته ترخیص بیماران روان مزمن تحت نظارت سازمان بهزیستی

به گزارش ایلنا، فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، هدف از تدوین این بسته را ارتقای کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن مقیم مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی دانست.

وی با اشاره به اهداف دیگر عنوان کرد: تسریع روند ترخیص و توانمندسازی موفق این افراد، کاهش وابستگی بیماران روانی مزمن به مراقبت‌های حمایتی و اقامتی طولانی مدت، کاهش بار مالی دولت، کنترل نیاز روزافزون جامعه به افزایش تخت‌های مراکز توانبخشی مراقبتی بیماران مزمن روان، بهبود روابط اجتماعی و ارتباطی، تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در بیماران مزمن روان از جمله اهداف دیگر تدوین این بسته است.

عباسی در پایان گفت: با توجه به اهمیت توانمندسازی و بازگشت بیماران مزمن روان توانمند شده به جامعه پیش بینی می‌شود با اجرایی شدن آن، برخی از بیماران مقیم مراکز پس از دریافت آموزش‌های مناسب قادر به اشتغال در مشاغل مختلف و کمک به اقتصاد کشور شوند.