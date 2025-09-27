خبرگزاری کار ایران
رگبار و رعدوبرق در سیستان و بلوچستان و هرمزگان

سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای مناطقی از نوار شمالی و جنوب شرق کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (شنبه) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان، برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز به‌ویژه ارتفاعات آنها افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

امروز در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و گاهی رگبار و رعدوبرق روی می دهد.

همچنین طی امروز در محدوده زاگرس مرکزی در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب رشد ابر، وزش باد شدید، گاهی خیزش گرد وخاک روی می‌دهد و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

یکشنبه و دوشنبه در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط اردبیل بارش باران رخ خواهد داد و در سایر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.

از بعداز ظهر یکشنبه تا چهارشنبه خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج خواهد شد. از اواخر وقت یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۸ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

