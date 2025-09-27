«سعید حبیبا» معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم تاکید وزیر علوم در خصوص حل مسئله‌ی سنوات دانشجویان تعلیقی سال ۱۴۰۱، دوتن از این دانشجویان همچنان با این مشکل مواجه هستند؟ گفت: دانشجویانی که پرونده‌هایشان قبلاً رسیدگی شده بود و متناسب با آن تخلف انجام شده، برای آنان مجازات در نظر گرفته بودند، زمانی به پرونده‌شان رسیدگی شده بود که دوران مجازات در نظر گرفته شده، به اتمام رسیده بود، اما ما به دانشگاه اعلام کردیم آن دسته از دانشجویانی که به طور مثال دو ترم تعلیق با احتساب سنوات در پرونده دارند، می‌توانند درخواست دهند تا ما آن سنوات را صفر کنیم.

حبیبا با تاکید بر اینکه ما اخراج نداریم، افزود: این دانشجویان به دانشگاه‌شان مراجعه و پیگیری کنند. اگر هم دانشگاه نتوانست مشکل‌شان را حل کند، می‌توانند از طریق سازمان امور دانشجویان پیگیری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما قول می‌دهید که این مشکل حل شود، تاکید کرد: بله، ما به آن دسته از دانشجویانی که به علت پر شدن سنوات مجاز، اخراج شده‌اند، کمک می‌کنیم. نظر وزیر نیز این است که ما به دانشجویان کمک کنیم تا به خاطر تخلفات پیش آمده مربوط به قضایای ۱۴۰۱، اخراج آموزشی نشوند.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین در آبان ماه سال گذشته اعلام کرده بود: کمک می‌کنیم سنوات ناشی از تعلیق منجر به اخراج دانشجویان نشود.

وی در مورد چالش سنوات دانشجویانی که حکم تعلیق داشته‌اند، گفته بود: در این موارد هم به دانشجویان، کمک می‌کنیم تا بدون احتساب سنوات در نظرگرفته شود و در نهایت افزایش سنوات دانشجویان منجر به اخراج نشود و بتوانند درس‌شان را ادامه دهند. همچنین آن دسته از مواردی که سنوات اضافی‌شان به خاطر تخلفات آموزشی و پرورشی است. به هیچ‌وجه مشمول کمک‌های معاونت دانشجویی نخواهند شد.

