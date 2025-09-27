خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

افزایش زائران حج عمره/ برخلاف سال‌های گذشته تاخیر در پرواز نداریم

رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: بر خلاف سال گذشته تاخیرهای پروازی بسیار کاهش یافته است و می‌توانیم بگوییم که تاخیر پروازی نداریم و یا بندرت پیش می‌آید.

«علیرضا بیات» رئیس سازمان حج و زیارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: از ابتدای شهریور ماه، عملیات حج عمره با روزی ۲ پرواز آغاز شد. از مهر ماه، با توجه به استقبال خوبی که زائران داشتند،  دو پرواز روزانه به چهار پرواز افزایش یافت. در حال حاضر از مهر ماه روزانه چهار پرواز به شهرهای جده و مدینه داریم.

وی افزود: همچنین احتمال می‌دهیم که استقبال بیشتری نیز صورت گیرد، لذا مشغول ایجاد ظرفیت هستیم تا در صورت وجود تقاضاهای بیشتر، بتوانیم پاسخگو باشیم. خوشبختانه بر خلاف سال گذشته تاخیرهای پروازی بسیار کاهش یافته است و می‌توانیم بگوییم که تاخیر پروازی نداریم و یا بندرت پیش می‌آید.

رئیس سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد: اتفاق خوب دیگر این است که سال گذشته فقط به جده پرواز داشتیم که باعث می‌شد زائر حدود ۵۰۰ کیلومتر جابجایی زمینی اضافه‌تری با اتوبوس صورت گیرد. در سال جاری، ورودی‌های به جده را از شهر مدینه خارج کرده‌ایم و این تغییر موجب می‌شود که رفت و آمد زمینی حداقل کاهش یابد. تمامی زائرین اکنون با قطار بین مکه و مدینه تردد می‌کنند.

بیات در پایان گفت: خوشبختانه این امر بسیار روان بوده و به نظر می‌رسد که به لحاظ کیفی شرایط نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. وضعیت تغذیه در وضعیت خوبی قرار دارد و ما به طور مداوم در تلاش هستیم که شرایط بهتری را نیز فراهم کنیم.

