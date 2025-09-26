سردار رادان:
نیرویانتظامی آماده پشتیبانی از مأموریتهای یگان حفاظت میراثفرهنگی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دیدار با فرماندهکل فراجا بر لزوم همافزایی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای حفاظت از میراث تاریخی کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دیدار با سردار احمدرضا رادان فرماندهکل فراجا، حفاظت از آثار و مواریثفرهنگی را مأموریتی ملی و راهبردی توصیف کرد و گفت: صیانت از میراثتاریخی کشور، پاسداری از هویت و سرمایههای تمدنی ایران اسلامی است. یگان حفاظت میراثفرهنگی نیازمند پشتیبانی و تقویت همکاریها با فراجا است و این امر میتواند الگویی موفق از همافزایی میان دستگاههای مسئول در برابر تهدیدهای فرهنگی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه رژیمصهیونیستی علیه ایران»، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان، از تلاشها و مجاهدتهای فرماندهکل فراجا و نیروهای تحت امر او قدردانی کرد و افزود: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد، حفظ انسجام ملی، ایستادگی در برابر تهدیدها و تقویت روحیه امید در جامعه است.
حفاظت از میراثفرهنگی وظیفهای ملی است
سردار رادان فرماندهکل فراجا نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه تمدنی و هویتی میراثفرهنگی کشور اظهار داشت: حفاظت از میراث تاریخی تنها مأموریت یک نهاد نیست، بلکه وظیفهای ملی و مسئولیتی همگانی است. نیرویانتظامی با تمام ظرفیت خود آماده پشتیبانی از مأموریتهای یگان حفاظت میراثفرهنگی است.
این دیدار با تأکید دو طرف بر توسعه همکاریهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای انتظامی و مدیریتی برای صیانت مؤثر از مواریث تاریخی و فرهنگی کشور به پایان رسید.