محیط زیست ۰۳ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۷:۳۱

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز پیشرفته زباله سوز هانگژو چین

شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در ادامه سفر خود به کشور چین، از مرکز پیشرفته زباله سوز «هانگژو» بازدید به عمل آورد.