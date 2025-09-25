بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز پیشرفته زباله سوز هانگژو چین

خبرگزاری کار ایران
شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در ادامه سفر خود به کشور چین، از مرکز پیشرفته زباله سوز «هانگژو» بازدید به عمل آورد.

 

به گزارش ایلنا، این بازدید با هدف آشنایی با آخرین فناوریهای کشور چین در حوزه زباله سوزی انجام شد.

این مرکز که یکی از بزرگترین و مدرنترین مراکز زباله سوزی چین محسوب می‌شود، روزانه ۵۲۰۰ تن پسماند شهری ( از مجموع ۱۲ هزار تن پسماند تولیدی هانگژو) را می سوزاند.

بر اساس گزارشهای فنی، این مجموعه با استفاده از فناوریهای نوین، ضمن سوزاندن پسماندها با رعایت استانداردهای زیست محیطی، موفق به تولید ۱۵۰ مگاوات برق شده است که بخش عمده ای از آن به شبکه سراسری برق شهر هانگژو تزریق می‌شود.

یکی از نکات قابل توجه این مرکز، حرکت در چارچوب اقتصاد چرخشی و به صفر رساندن پسماند نهایی است. برخلاف روشهای سنتی که خاکستر باقیمانده از سوزاندن زباله به عنوان ماده زائد دفن می‌شود، در این مرکز، خاکستر تولیدی به طور کامل بازیافت شده و از آن در تولید مصالح ساختمانی از قبیل بلوک، آجر و کفپوش استفاده می‌گردد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این مرکز مجهز به سیستمهای پیشرفته پالایش گازهای خروجی (Flue Gas Treatment) است که میزان انتشار آلاینده هایی مانند دیوکسینها، فورانها، اکسیدهای نیتروژن و گوگرد را به حد استانداردهای جهانی می‌رساند. همچنین از آب بازیافتی برای خنک کردن سیستم‌ها استفاده می‌شود که در راستای مدیریت بهینه منابع آب است.

 

 

 

