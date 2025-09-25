خبرگزاری کار ایران
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد

تهیه ۳ ویژه نامه روایت جنگ ۱۲ روزه برای دانش آموزان

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: سه کتاب در قالب ویژه نامه تهیه شده و آماده است تا برای سه مقطع تحصیلی توزیع کنیم.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سه کتاب در قالب ویژه نامه تهیه شده و آماده است تا برای سه مقطع تحصیلی توزیع کنیم.

وی افزود:این سه ویژه نامه که درباره روایت دقیق جنگ ۱۲ روزه و دستاوردهای ایران و معرفی شهدا است، برای دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تدوین شده است. در کنار آن ۲۰ بسته محتوایی در قالب فعالیت های فوق برنامه نیز تهیه شده است که در قالب بسته های مدرسه ای در اختیار مربیان قرار داده می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال یکی از بسته‌ها با عنوان سیلی سخت است و یکی درباره وطن و دیگری درباره قدرت موشکی ایران است. روایت فرماندهان نیز به طور کامل بیان شده است.

