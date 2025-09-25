خبرگزاری کار ایران
پرداخت ۹۴ هزار کمک هزینه خرید سمعک و باتری / هزار کودک ناشنوا تحت پوشش بهزیستی هستند

پرداخت ۹۴ هزار کمک هزینه خرید سمعک و باتری / هزار کودک ناشنوا تحت پوشش بهزیستی هستند
مدیرکل دفتر توانبخشی حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی با اشاره به پرداخت کمک هزینه کاشت حلزون برای سه هزار و ۵۰ نفر در سال گذشته گفت: بیش از ۹۴ هزار کمک هزینه خرید سمعک و باتری نیز به افراد دارای معلولیت ناشنوایی تحت پوشش پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا به نقل  از روابط عمومی و امور بین‌الملل،  زهرا نوع پرست با اشاره به اینکه برای هر کودک دارای معلولیت شنوایی تحت پوشش سازمان بهزیستی، ماهانه ۵ میلیون تومان یارانه به مراکز توانبخشی پرداخت می‌شود و خانواده‌ها بسته به سطح درآمد مابقی شهریه را می‌پردازند، افزود: در دهک‌های پایین حتی خدمات رایگان است و هم اکنون ۵۵ هزار و ۵۲۳ نفر از خدمات این حوزه بهره‌مند هستند که ۵۱ هزار و ۲۰ نفر از آنان مشمول یارانه هستند.

وی با اشاره به عمل کاشت حلزون گفت: انجام عمل برعهده وزارت بهداشت است و پروتزها رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد اما بهزیستی هزینه تعمیر و قطعات را پوشش می‌دهد. این عمل تا سن ۴ سالگی رایگان است اما گاهی ممکن است ناشنوایی یک کودک دیر تشخیص داده شود و نیاز به مداخله داشته باشد در این شرایط، کمیته توانبخشی سازمان بهزیستی با توجه به وضعیت خانواده و هزینه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری می‌کند تا برای تامین هزینه‌ها اقدام کند.

 

نوع‌پرست همچنین از ارائه بیش از ۹۴ هزار کمک‌هزینه خرید سمعک و باتری در سال گذشته خبر داد و گفت: سمعک‌ها با ارز دولتی تهیه و هر سه تا پنج سال بسته به شدت کم‌شنوایی تعویض می‌شوند. سال گذشته نیز بیش از سه هزار نفر از کمک‌هزینه‌های کاشت حلزون بهره‌مند شدند.

مدیرکل دفتر توانبخشی حرفه‌ای و توانپزشکی سازمان بهزیستی در پاسخ به این پرسش که کاشت حلزون برای چه سنی مفید است ، تصریح کرد: هدف اصلی، انجام کاشت در سنین پایین است تا کودک بتواند در مدارس عادی حضور یابد. خوشبختانه با اجرای برنامه‌های غربالگری شنوایی نیز سن تشخیص معلولیت شنوایی از سه تا سه‌ونیم سال به حدود یک تا یک‌ونیم سال کاهش یافته است و این یک خبر بسیار امیدوارکننده محسوب می‌شود.

 

