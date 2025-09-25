مصرف متعادل ماهی در بارداری مفید است، نه مضر
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به این باور نادرست که تمام ماهیها دارای جیوه هستند و مصرف هر نوع ماهی در طول بارداری موجب سقط جنین میشود، اعلام کرد: مصرف متعادل ماهی در بارداری مفید است، نه مضر
به گزارش ایلنا به نقل از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غذاهای دریایی از قبیل ماهی منبع غنی از پروتئین، ویتامین D و اسیدهای چرب امگا 3 هستند که برای سلامت مادر و رشد و تکامل سیستم ایمنی، مغز و چشم جنین ضروری میباشند. بنابراین مصرف دو بار در هفته ماهی در دوران بارداری برای سلامت مادر و جنین نقش بسزایی دارد.
اگرچه نگرانیهایی در مورد میزان زیاد جیوه در برخی ماهیهای بزرگ و شکارچی مانند کوسه، شمشیرماهی و تُن آلباکور وجود دارد، اما این موضوع نباید منجر به حذف کامل ماهی از رژیم غذایی زنان باردار شود. بلکه توصیه میشود مادران باردار از ماهیهای پرورشی و کمجیوه مانند ساردین، سالمون، قزلآلا، ماهی سفید و شاهماهی استفاده کنند.
همچنین خانمهایی که به دلیل حساسیت یا شرایط پزشکی خاص قادر به مصرف ماهی نیستند، بهتر است با مشورت پزشک و متخصص تغذیه از مکملهای امگا 3 بهرهمند شوند.
در نتیجه، مصرف متعادل و آگاهانهی ماهی در بارداری نهتنها بیخطر، بلکه برای رشد سالم جنین و سلامت مادر ضروری است. ممنوعیت کامل مصرف ماهی در دوران بارداری، پایه علمی ندارد.