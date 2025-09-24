خبرگزاری کار ایران
فعال‌سازی و توسعه خانه‌های جوانان در سطح کشور از اولویت‌های ماست

کلیبری مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان فعال‌سازی و توسعه خانه‌های جوانان در سطح کشور را از اولویت‌های معاونت امور جوانان دانست و اظهار داشت: هر چقدر این خانه‌ها با مشارکت جوانان پویاتر شوند، زمینه تحقق اهداف در حوزه مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

به گزارش ایلنا،خاطره کلیبری، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان در حاشیه نشست با سمن‌های جوانان استان قم از خانه جوانان شهدای دروازه ری بازدید کرد.

کلیبری همچنین  با اشاره به امکانات و ظرفیت‌های این مجموعه گفت: خانه جوانان شهدای دروازه ری یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور برای فعالیت‌های جوانان است و می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی باشد.

مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پویایی این مرکز افزود: سمن‌ها باید با طراحی و اجرای برنامه‌های خلاقانه و متناسب با نیاز‌های نسل جدید، زمینه بهره‌مندی جوانان از این ظرفیت ارزشمند را فراهم کنند.

 

