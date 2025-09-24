به گزارش ایلنا،خاطره کلیبری، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان در حاشیه نشست با سمن‌های جوانان استان قم از خانه جوانان شهدای دروازه ری بازدید کرد.

وی در این بازدید فعال‌سازی و توسعه خانه‌های جوانان در سطح کشور را از اولویت‌های معاونت امور جوانان دانست و اظهار داشت: هر چقدر این خانه‌ها با مشارکت جوانان پویاتر شوند، زمینه تحقق اهداف در حوزه مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

کلیبری همچنین با اشاره به امکانات و ظرفیت‌های این مجموعه گفت: خانه جوانان شهدای دروازه ری یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور برای فعالیت‌های جوانان است و می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی باشد.

مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پویایی این مرکز افزود: سمن‌ها باید با طراحی و اجرای برنامه‌های خلاقانه و متناسب با نیاز‌های نسل جدید، زمینه بهره‌مندی جوانان از این ظرفیت ارزشمند را فراهم کنند.

