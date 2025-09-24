دورههای کارشناسی ارشد با موضوع قرآن و حدیث بازنگری میشود
قائم مقام رئیس کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در جلسه کارگروه تخصصی این کمیسیون با اشاره به وجود اسناد موجود در حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی گفت: بازنگری مقاطع مختلف تحصیلی از تکالیف اسناد بالادستی است و کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور بر اجرایی شدن این برنامهها تاکید دارد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم ابراهیمی با اشاره بر اقدامات گذشته برای نگارش اسناد و آیین نامههای مرتبط به منظور توسعه فرهنگ قرآنی و تدوین و تصویب این اسناد افزود: در حال حاضر نیازمند عزم جدی برای اجراییسازی این اسناد هستیم و همراهی معاونتهای مختلف وزات علوم تحقیقات و فناوری از عوامل موثر در تحقق اقدامات و راهبردهای مندرج در اسناد است.
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با تقدیر از اهتمام وزاری علوم تحقیات و فناوری در دورههای مختلف به حوزه توسعه فرهنگ قرآنی، بر توجه بیشتر شورای توسعه فرهنگ قرآنی به کمیسیونهای مرتبط ذیل این شورا تاکید کرد و افزود: در سالهای گذشته تلاشهایی برای اجرایی شدن راهبردها و اقدامات مندرج در اسناد کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی صورت گرفته که تداوم و پیشرفت آن نیازمند اهتمام همه مجموعههای مرتبط در وزرات عتف میباشد.
قائم مقام رییس کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گفت اهتمام همه مجموعهها به موضوع قرآنی در نظام جمهوری اسلامی و دغدغه مندی ایشان امری ستودنی است لکن دقت لازم برای پیشگیری از موازی کاری در مجموعههای مختلف از ضروریات پیشبرد اهداف مندرج در منشور توسعه فرهنگ قرآنی است که این امر در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری در شورای توسعه فرهنگ قٰرآنی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، ابراهیمی همچنین با اشاره به آغاز بازنگری و ساماندهی رشتههای قرآن و حدیث در دوره کارشناسی ارشد افزود در وزارت علوم تلاش میشود تا در راستای نیازهای موجود و پژوهشهای صورت گرفته، دورههای کارشناسی ارشد در موضوع قرآن و حدیث به گونهای بازنگری شود که پاسخ گوی نیازهای داوطلبان در حوزههای مختلف باشد.