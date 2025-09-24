تکمیل ۱۸۰ واحد خوابگاه متاهلی در هشت دانشگاه کشور
بر اساس تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم و بنیاد برکت (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام «ره») و با هدف مشارکت در احداث خوابگاههای دانشجویی، عملیات ساخت ۱۸۰ واحد خوابگاه متأهلی با زیربنای ۱۳هزار متر مربع در هشت دانشگاه کشور به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، جلسه بررسی وضعیت تکمیل خوابگاههای متأهلین با حضور دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان ستادی وزارت عتف، مهندس فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و همکاران وی و دکتر باجلان، مدیرعامل بانک پارسیان در وزارت علوم برگزار شد.
در راستای اجرای ماده ۷ قانون حمایت از جوانی جمعیت و همسو با سیاستهای دولت چهاردهم در حمایت از تشکیل خانواده جامعه آموزش عالی و نحبگان جوان و با هدف تأمین زیرساختهای لازم برای جلوگیری از مهاجرت متخصصین و نخبگان از کشور و ارتقای کیفیت زندگی و تحصیل دانشجویان متأهل، طرح احداث ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
برهمین اساس، طبق تفاهمنامهای که میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در آذرماه ۱۴۰۳ به امضا رسید، مقرر شده بود که ۱۱ پروژه (۳۱۴ واهد خوابگاه دانشجویی متأهلی) با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در فاز اول و در فاز دوم با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در استانهای اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، مازندران (۲ پروژه)، یزد، هرمزگان، لرستان و خراسان جنوبی با مشارکت بنیاد برکت؛ زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تکمیل و به بهرهبرداری برسد که در حال حاضر، ۱۸۰ واحد خوابگاه متأهلین با زیربنای ۱۳۰۰۰ متر مربع در هشت دانشگاه تکمیل شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، همچنین طبق مفاد این تفاهمنامه، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، اعلام آمادگی کرده بود که با هدف سرمایهگذاری و تسهیل کسب و کار در مراکز فناوری، از ۱۰ هزار طرح فناور و دانشبنیان بهصورت اعطای تسهیلات با نرخ سود ترجیحی و ۱۰۰۰ طرح سرمایهپذیر در پارکهای علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم حمایت کند که در این رابطه نیز با حضور دکتر شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، گزارشی ارائه و میزان پیشرفت این پروژهها بررسی شد.