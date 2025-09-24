جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱:۱۱ بامداد امروز، یک مورد آتش‌سوزی در ساختمانی مسکونی با آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان مختاری، کوچه میرکاظمیان اعلام شد. سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در مدت زمان ۲ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که در یک ساختمان چهار طبقه با کاربری مسکونی و تجاری، در قسمت زیرزمین مقدار زیادی لوازم یدکی موتورسیکلت و همچنین تعدادی لاستیک موتورسیکلت در حجم زیاد نگهداری می‌شود. این لوازم داخل کارتن و بسته‌بندی‌های مقوایی قرار داشت که دچار آتش‌سوزی شده و بخش زیادی از انبار شعله‌ور بود.

ملکی ادامه داد: با توجه به اینکه فقط یک مسیر ورود و خروج به داخل زیرزمین وجود داشت، آتش‌نشانان بلافاصله عملیات را آغاز کردند و خوشبختانه بسیار سریع موفق شدند آتش را تحت کنترل خود درآورند. دود زیادی طبقات بالایی را فرا گرفته بود.

وی تصریح کرد: تعدادی از ساکنان پیش از حضور آتش‌نشانان از ساختمان خارج شده بودند، اما همچنان شش نفر (سه آقا و سه خانم) در ساختمان حضور داشتند که با راهنمایی آتش‌نشانان در دقایق اولیه به پشت‌بام انتقال یافتند و در فضای باز و محل امن قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اشاره کرد: در پایان پس از خاموش شدن آتش، تخلیه دود و ایمن‌سازی محل، این افراد از طریق پله‌های ساختمان به سلامت خارج شدند. خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید، اما مقدار زیادی از لوازم داخل زیرزمین در آتش سوخت.

ملکی تاکید کرد: لازم به یادآوری است که ساختمان‌های مسکونی مکان مناسبی برای نگهداری این حجم از مواد، به‌ویژه مواد بسیار قابل اشتعال مانند لوازم یدکی و لاستیک، نیستند و باید به محل‌های امن‌تر و دور از بافت مسکونی منتقل شوند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.

انتهای پیام/