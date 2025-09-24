قتل دو جوان در زاهدان و دستگیری در گلستان
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری قاتل مسلح که پس از ارتکاب به قتل دو جوان در زاهدان به شهرستان گنبد متواری شده بود خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "علیرضا دلیری" اظهار داشت: در پی وقوع دو فقره قتل در شهرستان زاهدان مراتب رسیدگی پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد قاتل پس از ارتکاب قتل به استان گلستان متواری که پس از شناسایی تیمی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان به محل عزیمت که قاتل با همکاری پلیس آگاهی استان گلستان در مخفیگاهش دستگیر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی این استان منتقل شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطر نشان کرد: قاتل در برابر ادله پلیس لب به اعتراف گشود و انگیزه خود را انتقام جویی و اختلافات شخصی بیان کرد.