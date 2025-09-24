قتل دو جوان در زاهدان و دستگیری در گلستان

این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد قاتل پس از ارتکاب قتل به استان گلستان متواری که پس از شناسایی تیمی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان به محل عزیمت که قاتل با همکاری پلیس آگاهی استان گلستان در مخفیگاهش دستگیر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی این استان منتقل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطر نشان کرد: قاتل در برابر ادله پلیس لب به اعتراف گشود و انگیزه خود را انتقام جویی و اختلافات شخصی بیان کرد.