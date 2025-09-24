امضای تفاهمنامه میان جمعیت هلال احمر و سازمان بسیج سازندگی
تفاهم نامه همکاری میان جمعیت هلال احمر و سازمان بسیج سازندگی به منظور هم افزایی گروههای جهادی در هنگام سوانح و حوادث، امضا شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آئین امضای تفاهم نامه میان جمعیت هلال احمر و بسیج سازندگی با حضور پیرحسین کولیوند و سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور به منظور هم افزایی گروههای جهادی در هنگام سوانح و حوادث صبح امروز ۲ مهر ماه برگزار شد.
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در این نشست، اظهار کرد: امروز اشتراک فراوانی میان فعالیتهای جهادی و خدمات هلالاحمر دیده میشود؛ از بازسازی مدارس و خانهها گرفته تا تأسیس مراکز بهداشتی و ارائه خدمات اجتماعی. این اقدامات در مناطق محروم، به ترویج عدالت اجتماعی کمک کرده و پیوندهای ملی را مستحکمتر میسازد.
او ادامه داد: امروز باید راهکارهای نوین در مدیریت بحران و خدمات اجتماعی را نشان دهیم. همچنین تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات، پزشکی و فناوری را معرفی کنیم.
وی بر ضرورت بهره گیری از هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت: باید از هوش مصنوعی بهره بگیریم و نباید از آن غافل شویم. ما بهعنوان نیروهای داوطلب و بسیجی باید بتوانیم سامانههای پایش و هشدار سریع را با استفاده از هوش مصنوعی برای مواردی همچون سیل و زلزله ایجاد کنیم. در بسیاری از موارد دیگر از جمله؛ استفاده از پهپادها، راهاندازی اپلیکیشنهای آموزش عمومی و گسترش مهارتهای تخصصی، میتوان از این ابزار بهره گرفت.
او افزود: در بحث ارتباطات و همافزایی ملی، باید این ظرفیت را نشان دهیم و دشمن را خنثی کنیم. همچنین لازم است هماهنگی کامل با دستگاههای دیگر انجام گیرد. در نهایت، رسانهها باید این اقدامات را بهطور گسترده اطلاعرسانی و آموزش دهند.
رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: ما هیچ نیازی را بیپاسخ نمیگذاریم و همه نیروها با تمام توان تلاش میکنند. از همه نهادها که جمعیت هلالاحمر حتی برای یک لحظه تنها نگذاشته اند قدردانی می کنیم. اکنون میبینیم که به طور مثال سپاه با تمام توان در زلزلهها و سیل های افغانستان و پاکستان، هلال احمر را همراهی کرد و لحظهای غفلت نمیشود.
سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، بیان کرد: حضور بهموقع و فداکارانه نیروهای هلالاحمر در حوادث و بحرانها، موجب آرامش خاطر مردم و تقویت امنیت ملی میگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رسانهای و فضای مجازی اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر با روایت درست و بهموقع از واقعیتهای میدان، اجازه نداد دشمنان از موجهای رسانهای سوءاستفاده کنند. این موضوع نشان داد که میتوان با حضور فعال در فضای مجازی، عملیات روانی دشمن را به خوبی خنثی کرد.
سردار زهرایی با تأکید بر ظرفیت گروههای جهادی افزود: امروز بیش از ۶۲ هزار گروه جهادی در سراسر کشور فعال هستند که از این میان، حدود ۳۰ هزار گروه در محلات و مساجد مستقر هستند. همچنین، نزدیک به ۴ هزار گروه جهادی در حوزه ابنیه و عمران تخصص یافتهاند و در همکاری با نوسازی مدارس، وزارت بهداشت، کمیته امداد و بنیاد مسکن به فعالیت مشغولاند.
در پایان این جلسه، تفاهم نامه همکاری جمعیت هلال احمر و سازمان بسیج سازندگی به امضای طرفین در آمد.