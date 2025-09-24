به گزارش ایلنا، محمدصادق خیرخواه، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران در خصوص اقدامات اخیر مدیریت شهری به منظور بهبود مدیریت دارایی‌ها و ابنیه فنی بزرگراهی گفت: متعاقب برگزاری دوره‌های آموزشی که با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت‌های بازرسان مناطق درخصوص اجرای دستورالعمل بازرسی پل‌ها انجام شد، نحوه تکمیل کاربرگ‌های سند ۶۲۰-۸-۶ نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، با حضور میدانی در محل پل‌های منتخب، آموزش داده شد.

خیرخواه با بیان اینکه دوره‌های آموزش میدانی بازرسی پل‌ها به همت اداره پایش و مقاوم‌سازی ابنیه فنی سازمان مشاور و با مرزبندی مناطق مربوطه به ۴ پهنه شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق صورت می‌پذیرد، گفت: طی روزهای اخیر بازرسان مناطق ۱، ۳، ۴، ۶، ۷ و ۸ که تشکیل دهنده پهنه شمال شرق هستند، پل‌های تقاطع بزرگراه‌های شهید همت و شهید صیاد شیرازی و تقاطع بزرگراه‌های شهید همت و شهید مدرس را به دقت بازرسی و کاربرگ‌های مربوطه را زیر نظر مدرس دوره تکمیل کردند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ضرورت تکمیل صحیح کاربرگ‌های فوق، با یادآوری اینکه سند ۶۲۰-۸-۶ در سال ۱۳۹۹ و با هدف تشخیص و رفع مخاطرات آنی همچون آسیب در درز انبساط یا هندریل‌ها تدوین و ابلاغ شده است، گفت: بر این اساس انجام بازرسی بر مبنای کاربرگ‌های سند فوق، به لحاظ پیشگیری از مخاطرات مالی و جانی شهروندان حائز اهمیت است و در تشخیص به موقع آسیب‌ها و انجام اقدامات ترمیمی پیشگیرانه نیز کاربرد دارد.

به گزارش شهر، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، در عین حال نقش تجهیزات کمکی همچون دوربین‌های سوپرزوم را در دقت و اعتبار ارزیابی چشمی پل‌ها حائز اهمیت دانست و از معاونت‌های فنی و عمرانی مناطق ۲۲گانه خواست ضمن تامین تجهیزات مورد نیاز، امنیت بازرسان را از طریق به کارگیری دقیق تمهیدات ایمنی تامین کنند.

