اواسط مهر؛ اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۴
سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در اواسط مهر خبر داد.

به گزارش ایلنا،  علیرضا کریمیان, مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ برای افراد مجاز ۱۱ تا ۲۰ خرداد انجام شد. از میان ۳۷۶ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته، در نهایت بیش از ۱۸۰ هزار نفر انتخاب رشته کردند.

به گفته کریمیان, بر اساس آیین نامه پذیرش با آزمون‌ استعدادهای درخشان، دانش آموختگانی که رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته را در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی کسب کرده و طی ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده اند، در صورت شرکت در آزمون ورود به دوره کارشناسی ارشد با کسب نصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر کد محل تحصیل، سازمان سنجش آموزش کشور به میزان ۱۰ درصد ظرفیت به صورت مازاد بر ظرفیت و حداقل یک نفردر هر کد رشته محل ، به یکی از دانشگاه‌ها معرفی می‌کند.

آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دوم و سوم اسفند ۱۴۰۳ با حضور ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی برگزار شد.

