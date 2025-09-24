تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امسال پذیرش دانشجویان جدیدالورود با تعویق یک ماهه در آغاز سال تحصیلی صورت گرفته، گفت: با توجه به این موضوع طبیعتاً تعداد آنها نسبت به کل دانشجویان محدود است، بنابراین مصوبه ویژهای برای استفاده رایگان آنها نخواهیم داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سیدجعفر تشکری هاشمی درخصوص رایگان بودن استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در پایتخت همزمان با بازگشایی مدارس، اظهارکرد: طبق مصوبه شورای شهر، استفاده از حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوسهای شهرداری در هفت روز اول کاری مهرماه برای تمام دانش آموزان و دانشجویان رایگان خواهد بود.
وی افزود: خوشبختانه اطلاعرسانیهای لازم صورت گرفته و گیتهای مخصوص در مترو برای دانشآموزان مشخص و علامتگذاری شده تا خدمات رایگان در این هفت روز به درستی ارائه شود.
تشکری هاشمی اعلام کرد: این دانشجویان میتوانند از قاعده و مصوبه ۵۰ درصد تخفیف برای استفاده از حمل و نقل عمومی با مدارک دانشجویی خود استفاده کنند.