تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سیدجعفر تشکری هاشمی درخصوص رایگان بودن استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در پایتخت همزمان با بازگشایی مدارس، اظهارکرد: طبق مصوبه شورای شهر، استفاده از حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوس‌های شهرداری در هفت روز اول کاری مهرماه برای تمام دانش آموزان و دانشجویان رایگان خواهد بود.

وی افزود: خوشبختانه اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفته و گیت‌های مخصوص در مترو برای دانش‌آموزان مشخص و علامت‌گذاری شده تا خدمات رایگان در این هفت روز به درستی ارائه شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امسال پذیرش دانشجویان جدیدالورود با تعویق یک ماهه در آغاز سال تحصیلی صورت گرفته، گفت: با توجه به این موضوع طبیعتاً تعداد آنها نسبت به کل دانشجویان محدود است، بنابراین مصوبه ویژه‌ای برای استفاده رایگان آنها نخواهیم داشت.

تشکری هاشمی اعلام کرد: این دانشجویان می‌توانند از قاعده و مصوبه ۵۰ درصد تخفیف برای استفاده از حمل و نقل عمومی با مدارک دانشجویی خود استفاده کنند.

انتهای پیام/