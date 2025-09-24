خبرگزاری کار ایران
خرید خدمت سربازی در دستور کار نیست

رئیس پلیس سازمان نظام وظیفه فراجا با تشریح آخرین ضوابط خدمت وظیفه عمومی، به بهره‌مندی بیش از ۱۶۰ هزار نفر از معافیت‌های فرزندآوری، اشاره کرد و با بیان اینکه خرید خدمت سربازی در دستور کار نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی قرار ندارد، جزئیات معافیت‌های تحصیلی، تسهیلات مشمولان مقیم خارج از کشور، کسر خدمت ایثارگران، معافیت قهرمانان ورزشی و مدت خدمت سربازی در دستگاه‌های مختلف را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سردار رحمان‌علی‌دوست، در نشست خبری با اشاره به جایگاه خدمت وظیفه عمومی گفت: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از ناموس مردم بر عهده تمامی افرادی است که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارند و بر همین اساس خدمت وظیفه عمومی تکلیف همگانی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در ایام آغاز سال تحصیلی جدید، مشمولان باید وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند، افزود: تمامی دانش‌آموزانی که خرداد یا شهریور سال گذشته فارغ‌التحصیل شده‌اند تا پایان شهریورماه فرصت معرفی داشتند. همچنین به واسطه اعلام نتایج آزمون توسط سازمان سنجش، پذیرفته‌شدگان مهرماه نیز مهلت داشتند تا با مراجعه و دریافت معافیت تحصیلی، وضعیت خود را مشخص کنند.

رئیس پلیس سازمان نظام وظیفه فراجا ادامه داد: دانشجویانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند تا پایان مهلت تعیین‌شده فرصت دارند وضعیت خود را روشن کنند. همچنین پذیرفته‌شدگان نیمه دوم سال جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های سخا و خدمات الکترونیکی، درخواست‌های تحصیلی خود را ثبت کرده و تا پایان سال معرفی شوند تا از معافیت تحصیلی بهره‌مند گردند.

سردار رحمان‌علی‌دوست تصریح کرد: دریافت این خدمات صرفاً از طریق دفاتر و سامانه‌های تعیین‌شده امکان‌پذیر است و مشمولان می‌توانند با ثبت درخواست، از تسهیلات مربوط به معافیت‌های تحصیلی بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع خرید خدمت سربازی گفت: اخیراً مباحثی در فضای مجازی درباره خرید سربازی مطرح شده است، اما این موضوع اصلاً در دستور کار ستادکل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی قرار ندارد. کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز این مسئله را تکذیب کرده‌اند و بنابراین مشمولان و خانواده‌ها نباید به چنین اخباری توجه کنند.

به گفته رئیس پلیس سازمان نظام وظیفه فراجا، تمامی مشمولان باید بر اساس قوانین موجود وضعیت خدمت سربازی خود را مشخص کنند، چرا که عدم تعیین تکلیف می‌تواند محدودیت‌های اجتماعی از جمله عدم امکان استخدام در دستگاه‌های دولتی را برای آنان به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس سازمان نظام وظیفه فراجا در ادامه نشست خبری به تشریح جزئیات معافیت‌های ابلاغی پرداخت و گفت: مشمولانی که دارای بیش از سه فرزند و بالای ۴۰ سال سن بودند، توانستند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار نفر از این معافیت‌ها استفاده کرده‌اند. مهلت استفاده از این ابلاغیه تا پایان سال جاری است و درخواست‌هایی که پس از این تاریخ ثبت شود، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

وی با اشاره به اجرای معافیت‌های دو فرزندی و سه فرزندی در سال‌های گذشته افزود: این تسهیلات در چارچوب برنامه‌های مصوب اجرا شده و مشمولان واجد شرایط توانسته‌اند از آن استفاده کنند.

رئیس پلیس سازمان نظام وظیفه عمومی درباره مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز گفت: بر اساس مقررات موجود، این افراد که بیش از سه سال در خارج از کشور اقامت دارند، می‌توانند سالانه دو بار و هر بار به مدت سه ماه در ایران توقف کرده و سپس مجدداً از کشور خارج شوند. این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد.

