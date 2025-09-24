تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش
مدیرکل امور خدمات شهری اعلام کرد: عملیات لایروبی انهار و کانالهای شهری در مناطق ۲۲ گانه به منظور آمادگی برای فصل بارش از اواخر مردادماه آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا جعفری با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای لازم به مناطق شهرداری تهران، گفت: از اواخر مردادماه، لایروبی انهار در سطح مناطق اعم از انهار بسته و روباز و همچنین کانالهای سرپوشیده و روباز آغاز شده است.
وی افزود: معاونان خدمات شهری در مناطق به صورت روزانه اجرای این عملیات را رصد میکنند تا اقدامات به شکل کامل و مؤثر انجام شود.
براساس گزارش سایت شهر، مدیرکل خدمات شهری در ادامه با تأکید بر آمادگی شهرداری برای مواجهه با بارشهای احتمالی فصلی اظهارکرد: تجهیزات و امکانات مورد نیاز زمان بارندگی فراهم شده و به پیمانکاران نکات لازم برای آمادگی حداکثری منتقل شده است. امیدوارم فصل بارش خوبی داشته باشیم و ما هم بتوانیم به شهروندان خدمت کنیم.