دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
تهیه بسته سیاستی تقویت مدارس دولتی در مراحل نهایی است
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بسته سیاستی تقویت مدارس دولتی، که یکی از اولویتهای چهارگانه ابلاغی رئیس جمهور به این ستاد است، در مراحل نهایی آمادهسازی قرار دارد.
به گزارش ایلنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیدجلال موسوی در حاشیه جلسه ۶۴ ستاد تعلیم و تربیت به ریاست حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، با اشاره به علاقه و پیگیری جدی رئیس جمهور برای حل این موضوع، بیان داشت که این بسته سیاستی پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد با نخبگان، متخصصان و ذینفعان حوزه آموزش، تهیه شده است.
وی، به تشکیل این میز در حدود یک سال و اندی پیش اشاره کرد و گفت: از زمان دستورات چهارگانه رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام تلاش ما بر این بوده است که از طریق تشکیل جلسات و مصاحبههای متعدد با خبرگان این حوزه، چالشهای موجود در مدارس دولتی را شناسایی کنیم.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این راستا، ۲۷ چالش اصلی در مدارس دولتی شناسایی شده است که برای تقویت این مدارس، نیازمند حل و فصل این چالشها هستیم.
موسوی با تاکید بر اهمیت موضوع تقویت مدارس دولتی، که یکی از آرزوهای دیرینه مردم، دانشآموزان، خانوادهها و مسئولان نظام تعلیم و تربیت بوده است، ابراز امیدواری کرد که جلسات بررسی این بسته سیاستی به صورت مستمر برگزار شود.
وی بیان داشت: پس از بحث و بررسی چالشها در جلسه قبل و بسته سیاستی در جلسه کنونی، امید است که این بسته سیاستی امسال برای تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان توضیح داد که پس از بررسی نهایی در ستاد، بسته سیاستی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد تا نظر قطعی در خصوص آن اعلام و در صورت تصویب، ابلاغ شود.
موسوی ابراز اطمینان کرد که با اجرای این بسته سیاستی، بسیاری از مشکلات و چالشهای مدارس دولتی مرتفع خواهد شد.