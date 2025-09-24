معاون وزیر علوم اعلام کرد:
شناسایی استعدادهای برتر علمی در دانشگاههای مطرح کشور
معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان کشور گفت: با برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه میخواهیم استعدادهای برتر علمی و فرهنگی را در میان دانشگاههای مطرح پیدا کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حبیبا معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان کشور در نشست خبری که در خصوص جشنواره دانشجوی نمونه در روز چهارشنبه ۲ مهر برگزار شد، با اشاره به شروع سال تحصیلی در توضیح برگزاری این جشنواره گفت: ما در این جشنواره میخواهیم استعدادهای برتر علمی و فرهنگی را در میان دانشگاههای مطرح پیدا کنیم.
وی افزود: برای پرورش فکری و فرهنگی دانشجویان، این جشنواره را برگزار میکنیم که ابتدا در سطح دانشگاه دانشجویان مورد ارزیابی قرار میگیرند، سپس در سطح کشور ارزیابی میشوند. ۹۳ دانشجو انتخاب شدند که ده نفرشان دانشجویان خارجی بودند.
مسعود حبیبی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت بهداشت در ادامه گفت: برای ما مهم است تا استعدادهای دانشجویی را پیدا کنیم تا در کنار حمایت از آنان بتوانیم از ظرفیتشان استفاده کنیم.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: دانشمندان ما با ساخت موشک باعث شدند که ما بتوانیم آنان را وادار به آتشبس کنیم. نقطه ضعف ما دقیقا در نقطهای بود که مواردی را وارد کرده بودیم.
حبیبی در رابطه با دانشجویان نمونه اظهار کرد: ۱۳۶۸ نفر از دانشجویان از ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شدند تا در نهایت ۱۳ نفر از آنان به عنوان دانشجوی برتر انتخاب شدند.
گفتی است مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه در تاریخ هشت مهر برگزار میشود.
حبیبا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر منتخبین خارجی گفت: عمدتا این دانشجویان از عراق و افغانستان و سوریه بودند که به مرحلهی نهایی نرسیدند.
وی اضافه کرد: شاخصهای دانشجوی نمونه شامل ابعاد فرهنگی، پژوهشی، بینالمللی و علمی میشود.