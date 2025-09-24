خبرگزاری کار ایران
در چهارمین جلسه «قرار همدلی» مطرح شد؛

بازسازی ۹۵ درصدی اماکن آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه

کد خبر : 1690695
لینک کوتاه کپی شد.

از شهردار تهران به خاطر تحقق ۹۵ درصدی بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه تقدیر شد.

به گزارش  ایلنا، در چهارمین دوره «قرار همدلی» که با حضور خانواده‌ها و مسئولان شهری و نظامی برگزار شد، محمدمهدی حسن‌زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در سخنانی ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، بر اهمیت برقراری ارتباط مستمر و سازنده میان نهادهای نظامی و شهری تأکید کرد و این تعامل را زمینه‌ساز تقویت هم‌افزایی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم دانست.

 حسن‌زاده در ادامه به معرفی کتاب «۵۰ سال عبادت» پرداخت و این اثر را نمونه‌ای ارزشمند در ثبت و انتقال تجربیات فرهنگی، دینی و اجتماعی توصیف کرد. وی همچنین با اشاره به جمله شهید ناصرالدین باغبانی درباره سیر تحول معنوی‌اش، تأکید کرد: عشق حقیقی به خداوند، جوانان را به میدان‌های جهاد و ایثار می‌کشاند. او در همین بخش با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری درباره وصیت‌نامه شهید باغبانی افزود: وصیت‌نامه شهید باغبانی اثری عمیق و تأثیرگذار است که بارها باید خوانده شود.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با بیان گزارشی از روند همکاری‌ها تصریح کرد: در فاصله 9 ماه گذشته از برگزاری قرار همدلی قبلی، جلسات ماهانه حوزه‌ها به‌طور منظم برگزار شده و تاکنون ۸۵ درصد نواحی بسیج و مناطق شهرداری در تعامل فعال بوده‌اند؛ این همکاری‌ها به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه نمود بارز داشت.

وی با قدردانی از  علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گفت: تلاش‌های بی‌وقفه شهردار تهران در بازسازی شهر موجب تحقق ۹۵ درصدی بازسازی و ترمیم ویرانی‌ها شده، و این اقدام دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری است.

حسن‌زاده همچنین از تدابیر سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در دوران جنگ و حمایت ایشان از طرح شهید همدانی و نیز همکاری‌های ارزشمند مناطق ۲، ۳، ۴ و ۱۰ شهرداری و بسیج در این عرصه تقدیر کرد.

او در پایان تأکید کرد: استمرار جلسات ماهانه حوزه‌ها و برگزاری چنین نشست‌هایی، پیوند میان سپاه و شهرداری را تقویت می‌کند و به تحقق اهداف مشترک فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در شهر تهران یاری می‌رساند.

