خدماترسانی رایگان به ۵۷۰۰ دانشآموز توانیاب
مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر گفت: ۵۷۰۰ دانشآموزان توانیاب از اولین روز مهرماه از سرویس رایگان مدرسه بهرهمند شدهاند و به استقبال سال تحصیلی جدید رفتهاند.
به گزارش ایلنا، افشین جباری، مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر با اشاره به تدارک برگزاری جشن سال تحصیلی جدید و آیین بهرهبرداری از سرویس مدارس استثنایی شهر تهران و شهرستان ری، اظهار کرد: روز شنبه ۵ مهرماه جشن آغاز سال تحصیلی مدارس استثنایی در مدرسه نابینایان شهید موفقیان با حضور مدیران شهری، آموزش و پرورش و جمعی از دانشآموزان با طیفهای مختلف معلولیت برگزار میشود؛ به طوری که این عزیزان با استفاده از همین سرویسها در این جشن حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای برطرف کردن مشکلات سالهای گذشته سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی، تصریح کرد: شهرداری تهران با حمایت شورای شهر و از منظر مسئولیت اجتماعی، طی دو سال گذشته با تامین صددرصدی بودجه، مسئولیت مدیریت و تامین سرویس ۵۷ مدرسه استثنایی شهر تهران و شهرستان ری، ۵۷۰۰ دانشآموز توانیاب و ۱۱۰۰ همراه برای دانشآموزان با معلولیتهای خاص را به شرکت خودرو سرویس شهر، از شرکتهای مجموعه شهرداری تهران واگذار کرد
به گزارش شهر، او افزود: به لطف خدا و همراهیهای ارزشمند مجموعه مدیریت شهری، سازمان تاکسیرانی و همت همکارانمان، خدمات رایگان از اولین روز سال تحصیلی توسط ۱۵۰۰ دستگاه انواع خودرو سواری و ون، به این عزیزان ارائه میشود.