از امسال؛
کتاب «خط تحریری» در دوره دوم ابتدایی آموزش داده میشود
دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با هدف تقویت بنیان مهارتهای نوشتاری و ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی، مجموعه کتابهای «آموزش خط تحریری» را برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی طراحی و تألیف کرده است.
به گزارش ایلنا از وزارتآموزش و پرورش، آموزش خط تحریری از سال تحصیلی جدید بهطور رسمی در پایه چهارم ابتدایی اجرا میشود و پایههای پنجم و ششم نیز در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارند.
خط تحریری در عین پیوند با خوشنویسی سنتی ایران، رویکردی کاربردی دارد؛ تمرکز اصلی آن بر خوانایی، سرعت و زیبانویسی روزمره است و از این رو میتواند نقشی تعیینکننده در تثبیت سواد نوشتاری دانشآموزان ایفا کند.
محتوای آموزشی این کتابها بر محورهای از جمله صحیحنویسی حروف و کلمات در قالب خط نستعلیق تحریری؛ تمرینهای منظم و هدفمند برای تقویت مداوم دستخط؛ ارتقای توانایی روانخوانی و رواننویسی همراه با سرعت و دقت و ایجاد و تقویت اعتماد به نفس دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی و اجتماعی استوار است.
کارشناسان گروه فرهنگ و هنر تأکید میکنند که آموزش خط تحریری در دوره ابتدایی، نه تنها زیبانویسی را نهادینه میکند، بلکه کیفیت یادگیری در سایر دروس را نیز ارتقا میبخشد.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی امیدوار است که با گسترش این برنامه در سالهای آینده، شاهد بهبود محسوس دستخط دانشآموزان و تقویت پیوند آنان با فرهنگ مکتوب ایران باشد.